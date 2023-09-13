胞妹柯美蘭是否參選新竹市立委引關注 柯文哲：她意願很高
新竹市區域立委選戰，國民黨立委鄭正鈐尋求連任，民進黨提名林志潔、時代力量則是不分區立委邱顯智再戰新竹，呈現三腳督局面。新竹市是民眾黨主席柯文哲的故鄉，卻未提名立委候選人。傳出民眾黨新竹市黨部一直敦促柯文哲的胞妹柯美蘭參選，昨日一早傳出柯美蘭「新竹更亮眼」粉專已上線，但沒過多久又下架。對此，柯文哲今（13）日表示，她個人意願是很高，徵召有一定的標準程序，這個事情還沒有定案。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨新竹市原本要勸進不分區立委吳欣盈參選，但是吳欣盈以小孩還小為由婉拒，民眾黨改勸進柯美蘭參選，但是柯美蘭不願意停止醫生執業，讓民眾黨至今在新竹市仍未提名立委參選人。
柯美蘭現為台大醫院新竹分院眼科部主治醫師，在新竹台大的新竹分院、生醫醫院竹北院區都有看診。柯美蘭台大眼科門診在9月份還有診，但10月份的門診都已經取消，地方解讀柯美蘭可能是為了投入立委選舉預做準備。
有網友昨日上午發現柯美蘭的「新竹更亮眼」粉專上線，但沒多久又下架。民眾黨中央黨部今日舉行「成立外部第三方檢舉平台」記者會，媒體問柯美蘭昨天被發現成立粉專，還印上民眾黨Logo，是不是已經準備參選立委、投入黨務工作？柯文哲回應表示，她個人意願是很高啦，「但是我跟她講說這個提名的時間已經過了，所以現在剩下徵召」，徵召有一定的標準程序，所以這個還在處理中，這個事情還沒有定案。