中國利用生成式AI操控各國對台看法　目標：影響2024台灣總統大選

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報告指出，由於中國一直以來審查、封鎖外國媒體頻道，因此過去在假消息武器化上，一直落後俄羅斯等技術較純熟的國家，但未來生成式AI將改變這個局勢。
報告中提到，ChatGPT等生成式AI這種大型語言模式，能大規模彌合黨國之間的文化鴻溝。然而，生成式AI仰賴大量的訓練資料，這將是解放軍要關注的重要關鍵，解放軍的資訊戰研究人員甚至曾抱怨內部缺乏數據分享。
另外，這份報告還點名中共AI研究人員李弼程的工作，指出他負責研究讓AI應用於軍事的層面，在解放軍內有特殊的重要性。具體而言，李弼程率領研究的是機器人對社群媒體的影響，由於目前這類機器人因不擅長語言，無法自行回答關於自己的簡單生平問題，內容沒有說服力，容易被偵測出來，而李弼程目前在研究改善機器人語言模型，讓其生成的文本用詞「更具說服力」。
蘭德公司專攻亞洲安全議題的政策分析家莫小龍（Nathan Beauchamp-Mustafaga）7日受訪時表示，有鑒於人民解放軍與中國共產黨先前的意圖與先前的行為，從邏輯上來看，「我們認為中國下一個目標將是台灣（2024年總統）選舉。」
報告還針對生成式AI「如何改變或影響對台灣的輿論」進行分析，其中提到，生成式AI可以協助解放軍創造大量似乎抱持特定觀點或意見的「假人格」，藉此塑造特定意見或觀點獲得熱烈支持的假象，這種現象有時被稱為「帶風向」（astroturfing）。此外，生成式還AI可快速產生虛假的新聞報導、研究論文等報告，以假亂真。
蘭德公司國家安全與國防政策計劃副主任威廉斯（Heather Williams）表示，談到圖像或影片時，人們經常想到「深度偽造」（deepfake），但生成式AI擁有更可信的深度偽造效果，使用這些工具來創造「幾可亂真的謊言」，將非常容易做到。
威廉斯表示，「這些可能是如果我們所知的世界持續這麼運轉下去，未來將發生混亂或災難的大肆預測，或者有小團體可能在控制事件或民政的陰謀論。由於這些第3代社群媒體操控工具能讓行為惡劣者這麼做，這些假訊息現在將變得更加可信。」
報導中雖然沒有確切資訊指出台灣將成為主要目標，但已有美國官員警告，中國可能會在2027年前入侵台灣。台灣2024年的總統大選，可能會對中國針對台灣的相關行動，產生重大影響。