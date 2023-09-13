雞排妹助選吳音寧鄉下阿北認不得 鄭家純：我是配角不重要
曾被傳是「美女刺客」的政治網紅「雞排妹」鄭家純，上午陪民進黨彰化縣立委參選人吳音寧到二林菜市場掃街。鄭家純透露，將為志同道合的15位候選人拍攝「一日行程」節目，版權開放候選人使用，用自己的方式為好朋友們助選。許多年輕人看到鄭家純相當興奮，也有長輩問「那個人是誰？」鄭家純大方回「我不重要，我是配角」！
記者顏幸如／彰化報導
先前傳出鄭家純將扮演美女刺客為民進黨出征，征戰地從台北、台中、彰化一直到屏東都有，但最後掀牌結果，民進黨立委提名並沒有鄭家純的名字，雖然如此，仍可見鄭家純為泛綠營候選人助選的身影，她的高知名度也受到歡迎。
鄭家純今（13）日到彰化縣，陪同民進黨第3選區參選人吳音寧進行一日行程。早上掃市場、拜訪社區關懷據點，下午與「台灣510行動奉茶車」一起現身埤頭香菜田邊為鄉親奉茶，晚上還要參加「與音寧有約」北斗鄉親說明會。
鄭家純受訪時表示，她用自己的方式助選，策劃跟拍候選人一日行程節目，大約拍15個人，前3集有台北苗博雅、高雄李柏毅、屏南許富癸，第4集拍吳音寧，未來影片會剪成很多小片段，版權開放給候選人使用。
鄭家純分享她的掃市場心得，表示先前她在台北幫候選人吳崢掃市場，台北人比較不太願意拿傳單，但在彰化市場掃街，民眾都很熱情，只要遞了就會收下。媒體問她，剛剛有許多人不知道她是誰，鄭家純笑答：「不認識我沒關係，我不重要，我是配角。」