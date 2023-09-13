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任內修鄰損處理規則惹議　柯文哲怒嗆：批評的人要換眼鏡、換良心

▲基泰大直建案施工釀周邊鄰房下陷，被挖出台北市長柯文哲任內，制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商得以「球員兼裁判」。（圖／記者陳明中攝，2023.09.13）
▲基泰大直建案施工釀周邊鄰房下陷，被挖出台北市長柯文哲任內，制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商得以「球員兼裁判」。（圖／記者陳明中攝，2023.09.13）

記者呂炯昌／台北報導

台北市「基泰大直」建案施工導致周邊鄰房下陷，被挖出台北市長柯文哲任內，制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商得以「球員兼裁判」。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（13）日回應表示，他的時代定的法律是比較嚴格的，所以怎麼會說在放水？建議有批評的議員要換的是一副良心，明明知道不是，故意要去害人。

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民眾黨中央黨部今日舉行「成立外部第三方檢舉平台」記者會，媒體詢問大直事件，柯市府任內修訂的「鄰損爭議處理規則」被拿出來檢視，台南市長黃偉哲昨天批不只甩鍋給台北市長蔣萬安，現在還甩鍋給台南跟高雄，柯文哲回應表示，他當時在台北都有晨會制度，台北市政府在他任期，前兩年不算，後面一定都是相當有制度，關於這個鄰損的問題，「他說是我什麼放水，奇怪怎麼可能！」

柯文哲說，其實把前後的條文調出來看，就很清楚，在他任內是變得比較嚴格，以前是建商「得」去檢查鄰居現況，他把它改成「應」，如果對法律名詞比較熟悉的就知道，「得」是可做可不做，「應」是一定要做，所以建商的義務，他一定要去檢查鄰居的現況。

柯文哲指出，他們有增加行政指導，必須送都發局備查，這個案子都發局一定有紀錄，再來以前是說擇期，由起造人或承造人擇期去處理，現在不一樣，現在是14天內要會勘，所以非常清楚，「我的時代定的法律是比較嚴格的，所以怎麼會說我在放水」、「建議有批評的議員再換一副眼鏡，其實他們要換的是一副良心，明明知道不是，故意要去害人！」

柯文哲說，「我的態度是這樣，你講我哪裡有錯我就改，那些批評的人要記住，有一個英文成語『住在玻璃屋的人不要往外丟石頭』，因為石頭丟回來，你的玻璃屋就毀了。」

針對民進黨立委批評第三方掃黑平台是連責任也要外包，柯文哲說，「你要嘲笑台灣民眾黨連這個都要外包，至少比民進黨吃案好吧？那個MeToo 不是都自己吃案」，它只是外部稽核機制，確保民眾黨內部沒有辦法吃案，因為那是在外面受理的，這邊有辦沒辦，外面是有在追蹤的，所以這個制度是比較好的。

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