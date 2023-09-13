任內修鄰損處理規則惹議　柯文哲怒嗆：批評的人要換眼鏡、換良心

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柯文哲說，其實把前後的條文調出來看，就很清楚，在他任內是變得比較嚴格，以前是建商「得」去檢查鄰居現況，他把它改成「應」，如果對法律名詞比較熟悉的就知道，「得」是可做可不做，「應」是一定要做，所以建商的義務，他一定要去檢查鄰居的現況。
柯文哲指出，他們有增加行政指導，必須送都發局備查，這個案子都發局一定有紀錄，再來以前是說擇期，由起造人或承造人擇期去處理，現在不一樣，現在是14天內要會勘，所以非常清楚，「我的時代定的法律是比較嚴格的，所以怎麼會說我在放水」、「建議有批評的議員再換一副眼鏡，其實他們要換的是一副良心，明明知道不是，故意要去害人！」
柯文哲說，「我的態度是這樣，你講我哪裡有錯我就改，那些批評的人要記住，有一個英文成語『住在玻璃屋的人不要往外丟石頭』，因為石頭丟回來，你的玻璃屋就毀了。」
針對民進黨立委批評第三方掃黑平台是連責任也要外包，柯文哲說，「你要嘲笑台灣民眾黨連這個都要外包，至少比民進黨吃案好吧？那個MeToo 不是都自己吃案」，它只是外部稽核機制，確保民眾黨內部沒有辦法吃案，因為那是在外面受理的，這邊有辦沒辦，外面是有在追蹤的，所以這個制度是比較好的。
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