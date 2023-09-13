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台北地院龍頭　院長黃國忠將調任懲戒法院法官

▲北院院長黃國忠將調任懲戒法院法官（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.11.15）
▲北院院長黃國忠將調任懲戒法院法官（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.11.15）

記者潘千詩/綜合報導

台北地院院長黃國忠明年1月期滿，但他日前以身體微恙為由，向司法院長許宗力申請免兼院長，經許宗力多次慰留未果，才同意讓他轉任懲戒法院法官，12日經司法院人事審議委員會通過，擇日生效。

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另外，司法院原屬意讓北院行政庭長周玉琦（司法官學院47期）代理到明年1月，但周玉琦想跟黃國忠同進退，因此接任人遠，目前未有結論。

65歲的黃國忠畢業於東吳大學法律系，司法官訓練所24期結業，歷任司法院人事處長、司法行政廳長、最高法院法官，2018年被許宗力欽點出任台北地院院長，是法界少數嫻熟行政、審判的法官，在北院掌舵期間，他還負起興建華山司法園區的重要任務，同時也解決司法新廈漏水多年的問題，並首創民事執行處拍賣資訊電子看板，司法院還要求各地院觀摩學習。

今年第7次人審會12日也決議，高雄地院前試署法官鄭伊倫試署服務成績經審查及格。

1、北院候補法官許筑婷、新北院候補法官盧柏翰、黃園舒、士院候補法官鄭欣怡、葛名翔、桃院調北院辦理審判事務候補法官陳柏嘉、桃院候補法官廖奕淳、林莆晉、陳逸倫、新竹地院候補法官吳宗育、苗栗地院候補法官何松穎、朱俊瑋、台中地院候補法官劉奐忱、南投地院候補法官葛耀陽、彰化地院候補法官李欣恩、高郁茹、嘉義地院候補法官鄭諺霓、高雄地院候補法官張瀞文、橋頭地院候補法官蔡宜靜、蔡旻穎、花蓮地院候補法官林思婷、黃夢萱、宜蘭地院候補法官張文愷、基隆地院候補法官施又傑、台北高等行政法院地方行政訴訟庭候補法官葉峻石、楊甯伃等26人候補服務成績均經審查及格。

2、同意發給台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官蔡鴻仁、候補法官葉峻石、南投地院候補法官鄭煜霖、屏東地院調台北地院辦理審判事務候補法官黃柏家等4人行政訴訟類型專業法官證明書；台中地院法官董惠平、候補法官莊毓宸等2人勞動類型專業法官證明書；台北地院法官郭又禎民事智慧財產類型專業法官證明書；橋頭地院候補法官許博鈞少年類型專業法官證明書；高院法官朱美璘、高雄高分院調高院辦理審判事務法官翁儀齡等2人家事類型專業法官證明書。

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