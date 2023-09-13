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歐漢聲接《原子2》導師！友情價挺台灣綜藝　攜手坤達想跳得過癮

▲歐漢聲在《未來少女》收官記者會宣布接下《原子少年2》的主持棒。（圖／記者陳明中攝）
▲歐漢聲在《未來少女》收官記者會宣布接下《原子少年2》的主持棒。（圖／記者陳明中攝）

記者江芷稜／綜合報導

男星歐漢聲（歐弟）2021年和前妻鄭雲燦離婚，終結7年婚姻，恢單的他近日將事業重心移回台灣，擔任選秀節目《未來少女》的少女見證人，講評有智慧又幽默，並大方和紫月光成員Hina尬舞，挑戰高難度地板動作，綜藝效果拉滿，讓現場觀眾笑聲連連，在好友詹仁雄熱情邀請下，他應允明年和坤達擔任《原子少年2》的主持人，想要跳得更過癮。

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▲歐漢聲（右）大方祝福前妻鄭雲燦跟周湯豪的新戀情，徐若瑄趕緊將他和麻衣（左）湊成一對笑翻眾人。（圖／記者陳明中攝,2023.09.06）
▲歐漢聲（右）大方祝福前妻鄭雲燦跟周湯豪的新戀情，徐若瑄趕緊將他和麻衣（左）湊成一對笑翻眾人。（圖／記者陳明中攝）
知名製作人詹仁雄透露，早在《原子少年》時期就想邀歐漢聲當導師，因為他真的很會跳舞，只是檔期不適合，這次《原子2》展開海選徵人環節，便早早敲定歐弟和坤達一起當導師，歐漢聲在《未來少女》收官記者會上，被虧年紀漸長還能跳舞嗎？他自嘲：「腰沒事，骨盆有點問題，上次還沒跳過癮，看在《原子2》的時候會不會多跳點？」

▲歐漢聲認為《未來少女》結合經紀公司和廠商合作很不容易。（圖／記者陳明中攝）
▲歐漢聲認為《未來少女》結合經紀公司和廠商合作很不容易。（圖／記者陳明中攝）
模仿能力超強的歐弟，當年因模仿四大天王之一的張學友出道，即將擔任選秀節目導師，他笑說：「我以前也是從《歡樂傳真》比賽出來的，他們（未來少女）很努力、用心，結合很多廠商和業界翹楚，這是非常不容易的一件事，小朋友自己也很爭氣，每天不斷練習滿感動的，以後會有很多天王天后出現，祝福他們出道順利，可以發光發熱做到自己想做的事。」

▲歐漢聲在《未來少女》講評幽默，還跟女團成員尬舞，綜藝效果拉滿。（圖／記者陳明中攝）
▲歐漢聲在《未來少女》講評幽默，還跟女團成員尬舞，綜藝效果拉滿。（圖／記者陳明中攝）
歐弟和製作人詹仁雄交情不錯，被問到是否以友情價接下主持棒，他頗有義氣地說：「我跟他之間沒有PRICE（價格）」，詹哥打趣說「是剝削價啦！」歐弟參加《未來少女》節目非常配合，每次製作人突發奇想要他上場尬舞，都是全力以赴跳得滿頭大汗，也配合演出搞笑環節，表現幽默又毫無架子的態度，獲得觀眾熱烈掌聲。

▲Energy即將合體復出，歐漢聲表示自己沒有類似計劃，可以跟原子少年一起組新團。（圖／記者陳明中攝）
▲Energy即將合體復出，歐漢聲表示自己沒有類似計劃，可以跟原子少年一起組新團。（圖／記者陳明中攝）
歐弟擔任《未來少女》見證人，罕見流露宅男心情，對於可愛的薄荷水晶、性感的黑曜精靈、帥氣的緋紅魅影都讚不絕口，最愛的則是幽靈水晶，他幽默表示團員超萌表情「喚醒我心中的神獸」，也大讚詹仁雄是「偶像教父」，將很多素人捧成天王天后，不過昔日偶像團體Energy密謀合體復出，歐漢聲則沒有這類打算。

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