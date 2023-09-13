iPhone 15 Pro被讚重量減輕超明顯！外媒驚嘆：願為此換掉上一代
蘋果公司（Apple）於台灣時間13日凌晨舉行秋季發表會，眾所矚目的iPhone 15系列手機亮相。外媒記者Kif Leswing在現場試用過iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max後大為驚嘆，原因是其重量明顯減輕，而鈦金屬材質也讓新機更好持握，就連去年才換14 Pro Max的他，也願意為此再次換機。
記者鄭妤安／台北報導
蘋果新機發表會隆重登場，iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max如期亮相，相關系列產品也增添了USB-C、全新自定義靜音鍵、鈦金屬邊框、A17仿生晶片、新顏色等特點。
其中，6.1吋的iPhone 15 Pro與6.7吋iPhone 15 Pro Max重量各減輕9%、8%。值得一提的是，兩機種皆搭載A17Pro晶片，全新GPU改善微架構和設計，在繪圖和遊戲體驗效能上大幅提升。另外，全新的「動作」按鈕代替以往只能用來切換響鈴和靜音的單一功能開關，並提供更多選項，可快速直達使用者常用的功能，只需按下按鈕，即可啟動該功能。
外媒《CNBC》記者Kif Leswing指出，他在現場試用後大為驚嘆，表示Pro的重量明顯減輕，而這要歸功於新機身，以鈦取代了鋼，鈦金屬材質也讓新機更好持握，且不會使口袋帶來太大負擔。
他表示，人們每天拿著手機好幾個小時，手機重量顯著減輕將帶來更愉快的體驗，就連去年才換14 Pro Max的他，也願意為了重量再次換機。Kif Leswing也提到，取代Pro手機上靜音開關的按鈕在按住時會顯示非常有趣的動畫，他猜大多數人都會將其設定為「快速啟動相機」的捷徑。