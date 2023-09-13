婁峻碩大玩甜蜜摸摸樂！與女友焦凡凡「10秒親密畫面」流出
婁峻碩在23日舉行個人首場北流演唱會前，推出單曲〈Runner Runner〉，歌曲娓娓道來自己踏入演藝圈一路闖關的心路歷程寫照，是他寫給自己入行屆滿10年別具意義的紀念歌。MV中婁峻碩邀來女友焦凡凡同框，上演甜蜜摸摸樂，10秒的「親密畫面」也跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
婁峻碩新歌〈Runner Runner〉以德州撲克玩家用語的靈感而啟發，突發奇想決定翻拍20多年前周星馳系列電影《賭俠》經典橋段並製作成MV，除了完成自己想當星爺電影角色的夢想外，更藉此向偶像致敬。從小就喜歡看港片的婁峻碩，對於周星馳電影可說是如數家珍，其中又屬《賭俠》讓他回味不已，他透露：「我們全家都愛看星爺電影，而且只要電影台重播，就會重複看，連台詞都會背！」
婁峻碩在MV中化身為「賭俠」，把電影各種經典橋段詮釋地維妙維肖，無論是耍起「馬桶塞雙節棍」，甚至當中「賭俠吃泡麵」一幕都模仿得非常相像，而MV中「賭俠」的夢中情人「夢蘿」一角則是大方邀來自己女友焦凡凡入鏡客串，只見兩人在鏡頭前演起電影中經典「摸摸樂床戲」橋段，讓現場可說粉紅泡泡滿溢，儘管「溫存」畫面僅10秒，但卻成了MV最大彩蛋。
婁峻碩透露當初「夢蘿」這個角色就是屬意焦凡凡來演，「除了想給大家驚喜外，凡凡在我的生命中，就是屬於我的『夢蘿』，戲裡戲外都是夢中情人的感覺！」如此真情告白又甜又蜜，可說羨煞全場。