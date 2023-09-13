烏克蘭國家交響樂團高雄演出　陳其邁備在地好料款待

首度來臺的烏克蘭國家交響樂團昨（12）日晚間於衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，座無虛席，精彩演出贏得滿堂喝采，樂團更以台灣民謠《望春風》與《Taras Bulba》、《Separation Valse》兩首烏克蘭作品作為臺灣限定安可曲，希望聽眾從樂聲中更加認識烏克蘭。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市長陳其邁得知烏克蘭人超愛甜點，特地在高雄場演出前，在樂團休息室送上滿滿臺灣特色甜點美食，包括紅豆餅、鳳梨酥、台式馬卡龍等小點，與烏龍茶、珍珠奶茶、咖啡等茶飲，招待遠道而來的朋友，其中，紅豆餅與烏龍茶這兩項在地口味，大受團員歡迎，瞬間一掃而空。
高市府文化局局長王文翠表示，昨晚令人感動且振奮，高雄衛武營音樂廳湧進上千名觀眾，市府也以烏克蘭國旗的黃藍兩色點亮愛河沿岸與高雄流行音樂中心燈火，表達高雄人對烏克蘭人民團結一致、抵禦入侵的敬佩之意。
烏克蘭國家交響樂團擁有百年歷史，其卓越超群的演奏實力，被譽為東歐首屈一指的交響樂團，雖然國家深陷戰火之中，但樂團仍堅持以音符慰撫避難所內的聽眾，積極尋求演出機會，傳遞對和平的渴望，此次樂團應寬宏藝術之邀來臺演出，此行費盡千辛萬苦，今（13）日在臺北國家音樂廳演出最後一場，旋將搭機返國回烏克蘭。