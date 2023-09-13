台籃失速列車／傳中信醞釀成立第四聯盟當霸主　PLG剩3隊將邊緣化

杭州亞運／阿提諾不確定能隨隊出征　中華男籃本土長人要扛下重責

▲中華藍今（15）日在威廉瓊斯盃以80:63擊敗伊朗，當家中鋒阿提諾這一場砍下29分12籃板，帶隊贏球。（圖／籃協提供）
▲中華藍今（15）日在威廉瓊斯盃以80:63擊敗伊朗，當家中鋒阿提諾這一場砍下29分12籃板，帶隊贏球。（圖／籃協提供）

運動中心/專題報導

杭州亞運即將開打，作為國內最受歡迎的運動之一，中華男籃本屆的表現十分受到關注。目前球隊歸化中鋒阿提諾不確定是否能打，若他最終缺席，本土長人能否頂上空缺，將會是能否取得成績重中之重的關鍵因素。

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阿提諾在之前舉辦的瓊斯盃發揮出色，還獲選最佳五人，他受訪時聲稱自己目前身體狀況很棒，如果能帶著這樣的狀態前往亞運，並且和團隊找到化學反應，那確實十分讓人期待中華隊這次的成績。

▲中華藍39歲「大房東」曾文鼎還願意參加本屆杭州亞運。（中華籃協提供）
▲中華藍39歲「大房東」曾文鼎還願意參加本屆杭州亞運。（中華籃協提供）
不過目前籃協的說法是由於阿提諾的身份，現在還不確他是否能代表中華隊打亞運，「我們已送資料給主辦國理事會，目前奧會那邊還沒有回覆，但其實沒有消息就是好消息。」

根據亞運籌委會的單行規定，歸化球員在取得歸化的國籍後，必須在該國家或地區居住滿3年，才能披上國家隊戰袍征戰亞運。2014年戴維斯就是因此規則，而無緣仁川亞運。此規則並非FIBA訂立的，所以儘管阿提諾已取得正式身份，仍然需要中國方面審核通過才能確定出賽權。

如果阿提諾最終無法出賽，那麼戴維斯將會頂替他的位置，不過這位戰功彪炳的歸化長人，目前已經40歲了，要他精力充沛的打滿整場，恐怕有些困難，需要幾位本土內線支援。

▲新北國王戴維斯跟妻子傳出家暴疑雲，卻因傷害罪被起訴。（圖／新北國王提供）
▲戴維斯本屆亞運可能頂替阿提諾出賽。（圖／新北國王提供）
這一次中華隊帶上了許多內線，顯然對於內線吃緊的情況有所準備，包括：李德威、曾祥鈞，周伯勳、曾文鼎，集合老中青三代，4人皆為國內一時之選，且各有所長。

其中周伯勳是藍領型長人，擅長籃板和防守，位置是純4號；李德威和曾文鼎都是有外線的4-5號，主帥桑茂森期待他們兩人能分擔一部組織重任；至於曾祥鈞則是國內少有的終結型中鋒，有空接終結能力，籃板和封阻也不錯。

▲威廉瓊斯盃中華藍中鋒李德威。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）
▲中華隊中鋒李德威。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）
這次亞運小組賽的兩大對手中，黎巴嫩平均身高194公分，最高的球員為206公分，與我國差不多，而且沒有傳統型中鋒。相較於內線，有亞洲第一控衛之稱的阿拉基（Wael Arakji）更需要好好嚴加戒備。

而中國，雖然當家球星周琦不打，但胡金秋身高210公分、王哲林身高213公分、余嘉豪221公分，整體球風也更依賴內線進攻，中華隊要擊敗對手就得要降低中國隊的禁區得分效率，並且掌握防守籃板，才能推快節奏，打出喜歡的節奏。而這就有賴於球隊內線球員在對抗性上和對手能夠抗衡。

▲威廉瓊斯盃中華藍中鋒曾祥鈞。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）
▲中華隊新生代內線曾祥鈞，有著不錯的體能，可以完成空接終結。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）

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