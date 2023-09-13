杭州亞運／阿提諾不確定能隨隊出征　中華男籃本土長人要扛下重責

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不過目前籃協的說法是由於阿提諾的身份，現在還不確他是否能代表中華隊打亞運，「我們已送資料給主辦國理事會，目前奧會那邊還沒有回覆，但其實沒有消息就是好消息。」
根據亞運籌委會的單行規定，歸化球員在取得歸化的國籍後，必須在該國家或地區居住滿3年，才能披上國家隊戰袍征戰亞運。2014年戴維斯就是因此規則，而無緣仁川亞運。此規則並非FIBA訂立的，所以儘管阿提諾已取得正式身份，仍然需要中國方面審核通過才能確定出賽權。
如果阿提諾最終無法出賽，那麼戴維斯將會頂替他的位置，不過這位戰功彪炳的歸化長人，目前已經40歲了，要他精力充沛的打滿整場，恐怕有些困難，需要幾位本土內線支援。
這一次中華隊帶上了許多內線，顯然對於內線吃緊的情況有所準備，包括：李德威、曾祥鈞，周伯勳、曾文鼎，集合老中青三代，4人皆為國內一時之選，且各有所長。
其中周伯勳是藍領型長人，擅長籃板和防守，位置是純4號；李德威和曾文鼎都是有外線的4-5號，主帥桑茂森期待他們兩人能分擔一部組織重任；至於曾祥鈞則是國內少有的終結型中鋒，有空接終結能力，籃板和封阻也不錯。
這次亞運小組賽的兩大對手中，黎巴嫩平均身高194公分，最高的球員為206公分，與我國差不多，而且沒有傳統型中鋒。相較於內線，有亞洲第一控衛之稱的阿拉基（Wael Arakji）更需要好好嚴加戒備。
而中國，雖然當家球星周琦不打，但胡金秋身高210公分、王哲林身高213公分、余嘉豪221公分，整體球風也更依賴內線進攻，中華隊要擊敗對手就得要降低中國隊的禁區得分效率，並且掌握防守籃板，才能推快節奏，打出喜歡的節奏。而這就有賴於球隊內線球員在對抗性上和對手能夠抗衡。