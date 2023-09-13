好市多又出包！氣泡水有漂浮塑膠異物 官方急公告：立即停止食用
美式賣場好市多又出包了！鬧得沸沸揚揚的毒苺果、致癌起司尚未落幕，又有會員在臉書社團發文表示，收到好市多商品召回訊息，好市多自有品牌的KS義大利氣泡水，因部分商品有瓶身脫模以及漂浮塑膠異物的問題，目前已下架所有商品，官方提醒8月5日至8月14日有購買同商品的消費者，立即停止食用，並可辦理退貨。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據民眾於臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，好市多致電給消費者說明，購買的氣泡水有問題，請立即暫停飲用，目前商品已全面下架，讓消費者傻眼直呼「但是我已經喝了2/3了 ，天啊，說是脫模問題部分塑料跑進去氣泡水裡」。
好市多也在官方發出公告：「根據好市多購買紀錄，在2023年8月5日至8月14日這段期間曾購買商品 #9262015 KS義大利氣泡水，由於部分商品(製造日期 2023.05.26和2023.05.27)可能有瓶身脫模以及漂浮塑膠異物的現象。已立即將所有商品下架並啟動自願性召回」。
好市多說明，若民眾持有上述批號商品，請立即停止食用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業，對購買的商品有任何疑問，請洽台灣好市多客服中心449-9909 。