高虹安說新竹縣市不辦跨年？新竹縣府回應了

新竹市前文化局長錢康明臉書每日一爆，指出市長高虹安的男友李忠庭干涉市政，還介入新竹縣市跨年晚會的籌辦，甚至還直接叫錢康明「不要管跨年」。對此，新竹市府發言人昨（12）日發出新聞稿澄清表示，雙方首長達成共識，採「縣市共同支持民間」方式辦理，不花費公帑辦跨年；新竹縣政府今（13）日也發出聲明表示，「針對今年跨年活動，縣市首長確有共識，縣市可共同合作」。
記者李春台／新竹報導
昨天新竹市府發言人徐千晴針對縣市辦跨年晚會一事發出說明表示，對於新竹市府跨年活動，原僅有小型活動之發想，並於六月通過追加預算350萬元，後因與新竹縣共同討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調之行政工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動。
新竹縣政府也於今日發出回應指出，大新竹本為共同生活圈，無論是在交通、環保等民生議題上，今年都有跨縣市的合作與討論。針對今年跨年活動，縣市首長確有共識，縣市可共同合作，由民間團體舉辦，地點採輪流方式，今年在新竹市，隔年在新竹縣進行，期望能互相拉抬跨年觀光產業商機。
縣府表示，縣市合作跨年活動的發想本為美事一樁，希望大新竹生活圈的民眾能在歲末年終時一起同歡感受溫暖，也盼縣民能給予支持。