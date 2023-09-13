錢康明再爆新竹市原有跨年晚會　高虹安要「Jack」處理　

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錢康明說，他在3月13日到職時，議會定期會通過跨年晚會追加預算350萬元，他在當月30日聯絡學弟、學妹來當主持人，而原本跨年晚會是城銷處辦，城銷處提350萬元預算，高虹安認為這預算不合理，請他也提一份，於是他聯繫了有跨年經驗的朋友，提出一份1700萬元預算，高虹安就把跨年晚會給文化局辦，於是這筆追加預算就從城銷處變成是文化局追加的，由文化局辦跨年晚會，還是350萬元。
錢康明說這是惡夢的開始，跨年晚會錢不夠沒關係，就找贊助，聽說各縣市都是這樣，以新竹市電子業、建築業的實力，他有信心。而高虹安卻說「你跟Jack討論一下，選舉時他辦過造勢活動，他有經驗。」讓他心想終於有人可以問了。
錢康明說，於是兩人約見面，自己也很開心Jack一定有想法，等他的後續，一定能給跨年很好的建議。但過程中一直等待Jack的回覆，並要求對方給一份企劃書，這樣才能去找贊助。未料對方給了一份6張A4單面列印「企劃書」，並稱新竹縣市應該會合辦，「新竹縣辦演唱會，新竹市放煙火，還在喬」。
事後錢康明說，過程實在等太久了，他再度致電給Jack，詢問新竹縣聯繫窗口的事，Jack請我跟處長聯繫，但處長稱也不是很清楚，還沒有交辦下來。讓他嚇一跳。後來應該是桃竹竹苗平台會議後，處長說由新竹市辦晚會，新竹縣放煙火，地點在左岸公園。
錢康明聽聞變成新竹市辦晚會，再去問了Jack，對方則稱通常由電視台來辦，並要他找Anny商量，他質疑是要打電話一家一家去問嗎？兩人都感到不可思議，而最後答案是Jack會處理，而Jack也明確告訴他，「不要再管跨年的事」。
錢康明稱，自己無論到議會怎麼報告，跨年辦不成會算文化局的，辦不好算文化局的，算新竹市政府的，誰會怪Jack。不過除了議會知道、文化局知道，還有自己我私下邀約的新竹市表演團隊知道外，好像還沒有對外公佈今年有跨年晚會，也許跨年會因為準備不及停辦。
錢康明強調，跨年晚會沒有停辦，到他離職時都還沒有停辦，且唯一的企劃書還列入移交，高虹安稱跨年晚會停辦是在他離職之後的決定，是在他夢到擋人財路之後停辦的。
錢康明說，自己很後悔，若按部就班做事，今年新竹市會有跨年晚會的，而且會有新竹市的表演團隊上台表演的。他和副市長一起去了解新竹縣過去是怎麼辦跨年晚會，因為不希望新竹市的跨年晚會開天窗，「我們獲取了很好的經驗，但什麼事都沒做」。
錢康明說，因為Jack說他會處理，叫他不要管跨年，於是跨年晚會，一直到他離開，文化局的進度是0，「新竹市民們，我真的很抱歉，對不起」。
最後錢康明也提及，這份跨年晚會企劃書不是法律上的機密文件，媒體及議員應該能要到。而企劃書上印有竹市及竹縣的Logo，高虹安曾說過，不是市府發的文件不能印市府Logo，請高虹安一定要詳查並追究法律責任；也提及原本有「竹竹跨年」群組，卻在自己的Line裡忽然消失了，「我覺得很奇怪」。