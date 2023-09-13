踢爆建成大樓包商拖欠尾款訴訟達99件　張斯綱：市府應列黑名單

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張斯綱還說，該建案未依核定施工圖面施工及施工品質不良，導致車道排水及4、5樓陽台排水功能不良，據聞勁強還打算向新工處辦理追加工程預算，更甚至透過人頭冒名盜用其他公司行號、欺負水電點工；當下游廠商上門去要求付款時，不但不依法解決，甚至去法院提高下游廠商是黑道，結果法院認證他們並不是，這種處理態度非常可惡。
一同出席記者會、其中一位負責消防工程的林姓鐘點工表示，他透過勁強營造老闆娘牽線，並與勁強派駐的人頭公司簽訂合約，總共應付款項約為230多萬元，一開始都是以件計算，直到工程後期卻是看心情給錢。
另一位林姓鐘點工表示，去年6月也是信任勁強公司才來施工，前一兩個月都有按期付款，直到去年9月因為不付款而停工，水電鐘點工因為拿不到錢並與林姓鐘點工索取，當他前往工地找勁強公司索取欠款時，不料勁強公司卻以妨害自由為由，將林姓鐘點工告上法庭，結果以不起訴處分；更可惡的是，這些款項到現在仍然沒有下文，勁強公司卻置之不理。
另外，負責空調工程的許先生表示，當初簽訂合約的時候，勁強營造僅用了白板寫下需求並簽定合約15萬元，完全沒有白紙黑字，許先生明確表示報價，並與勁強說如果以勁強需求施工的話，整套系統是沒有辦法正常運作的，如果要正常運作需額外報價，勁強也說沒問題；當許先生做好合約內容的部分向勁強索取款項時，勁強卻說許先生應該將所有冷氣工程施工完成才可以請款，與合約內容大相逕庭，到最後施工總價約100多萬，許先生卻只拿到合約內容的15萬元。
基層包商表示，希望蔣萬安市長可以體恤這些受害包商，如同大直的基泰案件受災戶一樣，替下游包商主持公道。
與會的新工處代表表示，這些下游廠商的陳情訴求最近才得知，施工過程中沒有這樣的訊息，會請勁強公司做妥善處裡跟說明。對於工程部分，目前在驗收階段，10月1日才會進行複驗，驗收過程中一定會有施工缺失，會依求廠商按照契約圖說要求改善。廠商過去跟其他的訴訟糾紛，依照採購法相關規定檢討，針對發包廠商資格部分做檢討。
至於款項部分，新工處代表說，依照合約目前已經給了95%的款項，尾款要等驗收合格才會給付，新工處也會追蹤並督促勁強營造完成合約款的交付給下游廠商。
張斯綱表示，市政府已經依約付款，勁強公司就必須按照合約付款，否則勁強公司就是把政府的錢放在自己口袋，沒有給下游包商應該有的款項。另外，勁強營造訴訟案件高達99件，並有許多案件正在法院進行中。張斯綱最後也強烈要求新工處要在10月1日前督促勁強營造完成合約款的交付給下游廠商，並且將勁強列入黑名單。
記者致電給勁強總經理張智岳，他喊冤，「這些都是不實指控」，這些包商工程做一半放掉，更請黑道來圍事，自家員工還被恐嚇過，公司賠很多錢才把工程完成。他也駁斥有人頭公司，全部9成以上、約30多家廠商都完成工程，等驗收拿尾款；沒拿到款項的工班不是與勁強營造簽約，而是與其發包小包的工班，若這些工班沒拿到錢，應該去找與之簽約的公司走法律程序，而非找勁強營造。