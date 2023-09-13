《未來少女》薄荷水晶新歌超狂！破8000萬觀看次數 紅到日媒關注
「薄荷水晶」（babyMINT）近日在女團選秀節目《未來少女》上，一曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉拿下KKBOX即時榜第4名，被網友封為最新動漫神曲，不同國家的人都爭相模仿與cover，在抖音上掀起熱潮，短時間內便累積超過8000萬的觀看次數，就連日本網媒也關注到薄荷水晶，搞笑說：「要吃Hello Kitty！這毋湯啦！」
記者吳雨婕／綜合報導
由Vikky韋喬薺、粼粼、陳品妡、栩栩、張丞妘、呂熙妍、曹晶晶、林萩璇、陳言菱9位平均年齡僅有17歲組成的女孩們組成的薄荷水晶，參加女團選秀節目《未來少女》，打破女團既有框架，日前她們的〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉在節目播出後，網路上出現許多國外網友的各種翻唱影片，日本網路媒體也關注報導薄荷水晶，搞笑詢問：「有人知道芭樂味的咖哩是什麼味道嗎？」大讚歌曲有種讓人中毒的魔力，團員們得知後非常開心，坦言有點嚇到，粼粼說：「其實原本只有在網路上看到，有種不真實的感覺，直到身邊朋友都在討論，才有那種真實感。」
昨（12）日薄荷水晶釋出最新翻跳影片，三麗鷗經典人物Hello Kitty驚喜現身與薄荷水晶夢幻同框，再度掀起粉絲暴動，完全破除網友一直討論版權問題的疑慮。拍攝時，當Hello Kitty和薄荷水晶（babyMINT）一起跳舞時，舉手投足散發出濃濃的萌味，動作也很到位，讓少女們直呼真是太不可思議了，實在超級敬業又可愛，少女們興奮直呼：「很榮幸可以跟Hello Kitty一起跳舞。」