錢康明頻爆內幕！藍委勸「政務官要有從政道德」：一次把話講清
前新竹市文化局長錢康明在離職後，連續在臉書爆料新竹市府內幕，引發熱議。對此，國民黨立委李德維今（13）日認為，錢康明應該一次把話說清楚，從離職後開始一而再再而三的爆料，「是不是有特別政治目的？」這對錢康明本人和新竹市府都不是一件好事情，「一個前政務官要有基本的從政道德」。
記者林怡昕／台北報導
李德維今天受訪時指出，相關事務應該由新竹市長高虹安對外說明清楚，但作為一個旁觀者，他認為，錢康明應該一次把話講清楚，不斷從離職開始一而再再而三的爆料，「是不是有特別政治目的？還是有其他想法？還是有不同力量在背後指使？」，誘導式讓歹戲拖棚，一個前政務官要有基本的從政道德。
李德維也說，錢康明一而再、再而三讓市府不好過，並非新竹市之福，若覺得哪些事情不對，應該公開站出來，一次把認為有問題的地方說清楚講明白，而不是用連續劇的方式，這對錢康明本人和新竹市府都不是一件好事情。
立法院國民黨團書記長謝衣鳯表示，高虹安應該對外說明清楚，但現在所有媒體都用嚴格放大鏡，在檢驗在野黨地方政府，質疑「是否應該也要用同樣的標準，來檢驗執政黨的中央政府，以及執政的地方縣市」。
「離職後一直在爆料，也有媒體人說，他該有的職業道德在哪裡？」立法院國民黨團總召曾銘宗說，自己在政府機關這麼久，很少見到一個政務官離開後，對以前的老闆或以前的機關不斷爆料，尊重他的權利，但這在中華民國行政史上是少見的。