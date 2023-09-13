進口巴西蛋標錯效期引發食安問題 新北擴大查核轄內20家超市
針對台農蛋品有限公司供應的巴西進口洗選蛋產品效期標示錯誤，新北市政府衛生局今（13）日公布昨天擴大查核轄內的全聯及家樂福超市共20家販售場所檢驗結果，架上均無陳列販售相關蛋品，其中1家全聯配合總公司下架有效日期到10月7日的台農巴西進口蛋，今日將會同法制局消保官持續稽查販賣通路是否落實下架及退貨，維護消費者健康安全。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局說明，該門市下架的8盒台農蛋品都放置在倉庫退貨區，等待總公司辦理退貨，惟根據農業部發布的新聞稿說明，台農蛋品進口的盒裝巴西雞蛋最後一批進口有限日期為10月5日，下架的該批盒蛋製造日期為2023年9月8日，有效日期為10月7日，至於是否為同一批進口的巴西雞蛋， 將移請供應商所轄衛生局及農業部進一步釐清。
另外有關校園食安部分，新北市政府衛生局指出，學校午餐契約範本明訂蛋類應提供具『CAS台灣優良農產品』標章、『產銷履歷農產品(TAP)』標章、可追溯來源牧場的國產品，強調蛋類食材一律使用國產，不會用到巴西蛋；教育局也持續與衛生局、農業局組成聯合稽查小組，每月到團膳公司、食材供應商稽查及進行食材抽檢，自產地到餐桌全面進行安全性監測管控。