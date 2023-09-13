《進擊的巨人》動畫完結篇等了10年！11/4確定播出 最新預告出爐
日本超人氣漫畫《進擊的巨人》在2013年4月推出動畫第一季，10年過後，官方正式宣佈，《進擊的巨人》動畫最終章將在2023年11月4日播出，並同步釋出第二波宣傳影片，有鑒於《進擊的巨人》在3月登場的「The Final Season 完結篇-前篇」內容驚豔四座，因此後篇結局究竟會如何收尾，更是讓全球粉絲引頸期盼。
記者張志浩/綜合報導
《進擊的巨人》動畫在歷經10年的旅途，有關巨大高聳的城牆、孤島外的世界、巨人的秘密也一一揭開，主角艾蓮·葉卡在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇-前篇》中，發動「地鳴」希望將全世界夷平，一個個身邊的好友在無奈之下只能不斷進擊，試圖阻止艾蓮，而前篇就停在一觸擊發的大戰前，大戰會如何進行？後續的世界又是什麼模樣？將是動畫終章的最大重點。
《進擊的巨人》從2013年4月推出第一季，2017年4月第二季、2018年7月第三季PART 1、2019年4月第三季PART 2、2020年12 月開啟名為「The Final Season」的第四季、2022年1月「The Final Season」 PART 2、2023年3月「The Final Season」PART 3，今年11月4日，終於要迎來全系列完結。
除了11月4日《進擊的巨人》「The Final Season」要完結外，11月5日至11月8日，《進擊的巨人》官方也將舉辦「動畫完結紀念全球後夜祭」，邀請粉絲們在線上的虛擬空間中，一起重新回顧《進擊的巨人》各種經典時刻。