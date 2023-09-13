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北市開第一槍！國中小營養午餐「禁用進口蛋」　違規最重終止契約

▲北市教育局要求，國中小營養午餐均須符合學校午餐契約規範，蛋類及肉類食材一律使用「可溯源國產食材」。（圖／pixabay）
▲北市教育局要求，國中小營養午餐均須符合學校午餐契約規範，蛋類及肉類食材一律使用「可溯源國產食材」。（圖／pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

近來參與進口雞蛋專案的超思公司，爭議頻頻，引發國人食安疑慮，為保障提供台北市國中小學生食用安全、健康之營養午餐，台北市餐盒食品商業同業公會及提供台北市國中小營養午餐之18家業者發布聯合聲明書，該強調午餐蛋品食材全部都是國產可溯源的雞蛋，品質有保障。另台北市政府教育局亦會同衛生局、產業局及動保處辦理食安稽核，如查獲廠商使用進口蛋應屬重大衛生缺失，依契約規範可記點10-20點，得終止契約。

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▲北市餐盒食品商業同業公會蛋聲明書。（圖／北市教育局）
▲北市餐盒食品商業同業公會蛋聲明書。（圖／北市教育局）
為保障提供臺北市國中小學生食用安全、健康之營養午餐，台北市教育局表示台北市學校午餐團膳廠商供應之食材，均須符合學校午餐契約規範，蛋類及肉類食材一律使用「可溯源國產食材」，營養午餐提供之蛋類料理，均由契約團膳廠商烹調「國產可溯源雞蛋」，保障學生健康飲食。

根據北市教育局訂定之「學校桶餐履約規範說明」，要求廠商應保證食材須符合國家標準或合格工廠產製，並具來源證明；其中蛋類應採用具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源、國產鵪鶉蛋溯源標籤之產品；經查「教育部校園食材登錄平臺」，台北市營養午餐提供之蛋類料理，均是使用國產蛋烹煮提供；另台北市政府教育局亦會同衛生局、產業局及動保處辦理食安稽核，如查獲廠商使用進口蛋應屬重大衛生缺失，依契約規範可記點10-20點，得終止契約。

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