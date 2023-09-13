「黨內評議機制形同虛設！」　民進黨轟柯文哲袒護瞎挺高虹安

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張志豪表示，從高虹安涉助理費案遭起訴，到近期被爆坐豪車、住豪宅，甚至男性友人干預市政，卻始終不見民眾黨對高虹安祭出處分，柯文哲始終閃躲迴避，可見黨員規範不足。
張志豪指出，從遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟、涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵和雲林縣黨部執行長王新堯、涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰、妨害風化的台南黨代表尤信元、聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源、家暴的古坑區主任鄒子珉、詐欺罪的組織部主任宋雲飛，甚至還有利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜，顯示中評會和廉政機制形同虛設。
劉康彥痛批，正因為柯文哲袒護瞎挺愛將，過去8年新竹市的城市光榮感不見了，因為高虹安可說是一夕敗壞，市政頹廢至此，高虹安卻還只想著幫密友辦跨年晚會放煙火。
楊玲宜表示，高虹安搭豪車、住豪宅爭議除了說不清楚以外，其密友還仗著與高虹安的關係，讓沒有一官半職的他，在上班時間把市府局處首長約出去喬事情，讓前文化局長看不下去爆料，但高虹安不思悔改，居然還用對話錄音來威脅公務員，「如果這種行為不是黑道喬事，什麼才是黑道喬事？」
她直言，高虹安一出事就去棒球場挖阿挖，試圖轉移大眾焦點，更離譜的是，高虹安不知反省檢討就算了，昨天居然在記者採訪時造謠，瞎扯綠能和進口蛋這些過去她完全沒有關心過的議題，打算轉移焦點，完全顛覆大家對白色新政治的想像，「面對始終擺爛的高虹安，民眾黨卻全黨救一人，柯文哲根本是讓高虹安來糟蹋新竹，現在還有臉派自己的妹妹參選立委，覬覦副市長，實在離譜」。
林志潔說，民眾黨有紀律懲戒條例，內容提到「本黨黨員的公職人員，相關廉政透明公約規範，包含所有行程通通要登錄，絕對不可圖利或私相授受」，這項條例的處分很嚴重，若民眾黨公職人員觸犯，可以被停權或除名，柯文哲若無力約束黨員，讓黨員去迫害政府的公務員，也是無知、無能、包庇貪腐，若柯文哲是授意的，那民眾黨簡直是貪腐的溫床。