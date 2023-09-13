爆「民眾黨都知道他主導高虹安業務」 吳子嘉再曝李忠庭驚人家世
新竹市長高虹安近日被踢爆住豪宅、男友李忠庭干政等風波，引發熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉再爆料，李忠庭父母都是司法官出身，且高虹安當立委時，李忠庭就已經強勢主導高的業務，痛批他「舊疾重犯、惡性不改」，把自己逼入絕境這都是自找的。
記者林怡昕／台北報導
吳子嘉日前在政論節目《關鍵時刻》透露，自己好像有見過李忠庭一、兩次面，在一些辦活動的場合，據他了解，李忠庭的家世背景非常好，父母好像都是司法官出身，還是相當有成就的司法官，李忠庭本身也是學法律的，不過，聽說李忠庭的父母對高虹安並不是非常滿意，因為家世背景有落差。
「李先生年紀這麼輕，沒有工作嗎？平常上班在幹什麼？他的工作就是地下市長嗎？就是幫高虹安喬事情嗎？」吳子嘉再指，因為李忠庭的背景，高虹安對他情感非常深，全民眾黨都知道高虹安在立院時，是李忠庭在強勢主導高的業務。
吳子嘉認為，高虹安舊疾重犯、惡性不改，到了新竹市政府以後，又主導市府業務，一個博士，一個是法律專業，怎麼有這種愚蠢又白目的行為，同樣的故事不斷重複，犯這種低級的錯誤，低估大家的智慧。
吳子嘉痛批，這對情侶是「愚而詐又笨」，高虹安認為自己能一手遮天、誤判處境，一步步把自己逼入絕境，這都是自找的。