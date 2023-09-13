深耕新北海洋教育 野柳國小校長獲海洋保育貢獻楷模獎
由海洋委員會舉辦的首屆「海洋保育貢獻楷模獎」，新北市野柳國小張錦霞校長榮獲「個人獎」，今（13）日前往新北市政府於市政會議前獻獎給新北市長侯友宜，讚賞校長將海洋教育結合社區永續發展，帶領親師生和社區夥伴關注海洋生態保育，展現守護家鄉的海洋行動，深獲肯定。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，野柳國小為海洋教育特色學校，校長自2015年就任後多年深耕海洋教育，校園除了落實「海洋生活、生活海洋」核心目標外，更響應聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「水下生命」，集結校內教師、在地海洋資源及社區力量，讓學生從復育家鄉的海洋出發，從關懷到行動，有為野柳海洋生物請命，自主發起一人一信給新北市長侯友宜，進而促成野柳水產動植物繁殖保育區建立。
張錦霞表示，透過跨域整合的校訂課程，讓孩子自主學習思考家鄉永續發展的海洋議題，親身參與公民行動，例如爭取野柳保育區、潮間帶生態監測、復育鱟卵、竹叢礁軟絲復育及珊瑚棲地復育等，還有推動慢魚運動和海鮮選擇指南，讓海洋保育更貼近生活。
新北市政府教育局說明，張錦霞帶領學校團隊研發海洋教育課程，響應新北市海洋教育政策，整合產官學及在地資源，透過教育的力量將「海洋保育」從文字和概念轉化為生活實踐，貢獻卓越，期望更多地區響應，讓更多學子實踐海洋保育於生命之中。