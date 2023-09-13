南市「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行績效獲中央佳評

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市長黃偉哲指出，市府積極爭取中央資源投入公共建設，在110-111年度提出了「新化風情小鎮。人文水綠廊道」計畫申請「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型，獲中央核定1.5億元。本計畫將新化嘉南大圳周邊環境串接美化，透過閒置地開闢，鋪設人行步道及創造綠帶，讓行人能夠更親近水綠環境，打造出新化區景觀亮點，同時提升市民生活品質。
都發局長徐中強表示，「新化風情小鎮。人文水綠廊道」計畫共分兩階段，第一階段計畫範圍包括新化高中東側至新化國中東側的嘉南大圳周邊環境，預計今年底施作完畢；第二階段計畫則延伸至體育公園北側，並將部份體育公園及新化區公所周遭環境一併優化，預計113年底前完成。本次考核小組委員踏勘案件包括「新化風情小鎮。人文水綠廊道」第一階段計畫、玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫、大隆田地景計畫和新營區綠圳步道延伸計畫，同時也踏訪了後壁區「臺南築角創意營造計畫―相(巷)聚崁頂」、「綠社區培力計畫―火馬歇腳新樂園」等社區營造亮點。本市城鎮風貌工程品質及社區營造活力，皆讓考核小組委員印象深刻。
都發局表示，玉井體育公園以維持良好生態環境、減量設計、既有設施再利用、與緩解在地水患為營造目標，並加入創新的巧思搭配節能減碳永續環境為設計理念。新營綠圳步道延伸計畫則拆除嘉南大圳旁舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭，將既有座椅整修重新配置，植栽新樹種及修剪現有植栽，讓原本雜亂的空間視野變得更加美觀、綠意盎然。大隆田地景計畫以建構綠色基盤與都市海綿為理念，連結周邊校園學習資源，串聯都市動線，打造環境教育與創生學習基地，以及營造綠色林蔭及陽光草坪的社區休閒空間。