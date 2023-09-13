獨／iPhone 14 Pro下架來這買！庫存機「大砍4910元」：快搶光了

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根據市調機構統計今年7月全台手機銷售量佔比，在新機到來之前，蘋果熱銷前3名機型依序是：iPhone 14 128GB、iPhone 14 Pro Max 256GB、iPhone 14 Pro 256GB，雖然這次iPhone 15系列晶片升級且帶來不少驚喜，像是平價iPhone 15系列同享動態島、USB-C接孔，旗艦iPhone Pro系列更有鈦金屬機身、長焦鏡頭3倍至5倍光學變焦，但價格也跟著「升級」，最便宜的iPhone 15 128GB要2萬9900元，最高貴的iPhone 15 Pro Max 1TB則衝上5萬8900元。
雖然羨慕新功能，但不少預算有限的民眾，都在等舊機降價撿便宜，而Apple官網下架部分舊機後，代表該機型在全球「賣1支少1支」，民眾現在只能向通訊行及第三方零售商店，例如燦坤、STUDIO A、電商平台，下單目前僅剩、還沒賣完的庫存舊貨。
Apple官網今（13）日調降舊機售價，通路大多也連動降價，《NOWnews》整理傑昇通信、地標網通兩大通訊行最新價格，一圖看懂舊機降價後即時行情。受到零組件價格和供應鏈影響，蘋果官方不只下修iPhone 15系列出貨量，新機價格也比iPhone 14系列上市價稍高。
傑昇通信向《NOWnews》透露，蘋果下架的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，各通路庫存水位較低，因此價格僅調降約3%，不如果粉預期中出現「大跳水」，如果以價格為換機考量的消費者，此時入手iPhone 14價差反而較大。
iPhone 14 Pro以上機型，通訊行價差都在1110元以上，降幅約3%，降價最多的是iPhone 14 128GB，跳水價狠砍3910元，降幅達14%。
另一家地標網通降價幅度看似更高，不過據悉許多iPhone 14系列手機早已賣光，記者去電門市詢問，店員表示確實是網頁上顯示的「最新價格」，但當表態想用該價格下訂時，門市都表示iPhone 14 Pro多款規格已缺貨、無法購買。