iPhone 15值得敗！果粉推爆「5大亮點」一次看　買舊機這支CP最高

獨／iPhone 14 Pro下架來這買！庫存機「大砍4910元」：快搶光了

▲iPhone 15系列新機在蘋果發表會登場，官網同步下架停賣前代iPhone 14 Pro系列，想撿舊機便宜的話，手腳得快。（圖／記者葉政勳攝）
▲iPhone 15系列新機在蘋果發表會登場，官網同步下架停賣前代iPhone 14 Pro系列，想撿舊機便宜的話，手腳得快。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

蘋果發表會公布最新iPhone 15全系列，一如往常，Apple官網在發表前會關閉購買管道，會後官網緊接著上架iPhone 15資訊，隨著主打的新機登場，前代iPhone 14 Pro系列、以及機型更舊的iPhone 13 mini、iPhone 12全部下架停賣。如果民眾想趁新機發表撿舊機便宜，現在只能從其他管道搶庫存，舊機行情雖大砍到近5千元，不過庫存水位偏低，估計全台10月就會清光。

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蘋果新機iPhone 15全系列將於後（15）日在Apple官網開放預購，最快可在開賣日下周五（22日）拿到新機，而中華電信、台灣大哥大、遠傳3大電信商，已迫不及待在今（13）日先開放消費者預約。

根據市調機構統計今年7月全台手機銷售量佔比，在新機到來之前，蘋果熱銷前3名機型依序是：iPhone 14 128GB、iPhone 14 Pro Max 256GB、iPhone 14 Pro 256GB，雖然這次iPhone 15系列晶片升級且帶來不少驚喜，像是平價iPhone 15系列同享動態島、USB-C接孔，旗艦iPhone Pro系列更有鈦金屬機身、長焦鏡頭3倍至5倍光學變焦，但價格也跟著「升級」，最便宜的iPhone 15 128GB要2萬9900元，最高貴的iPhone 15 Pro Max 1TB則衝上5萬8900元。

▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
雖然羨慕新功能，但不少預算有限的民眾，都在等舊機降價撿便宜，而Apple官網下架部分舊機後，代表該機型在全球「賣1支少1支」，民眾現在只能向通訊行及第三方零售商店，例如燦坤、STUDIO A、電商平台，下單目前僅剩、還沒賣完的庫存舊貨。

Apple官網今（13）日調降舊機售價，通路大多也連動降價，《NOWnews》整理傑昇通信、地標網通兩大通訊行最新價格，一圖看懂舊機降價後即時行情。受到零組件價格和供應鏈影響，蘋果官方不只下修iPhone 15系列出貨量，新機價格也比iPhone 14系列上市價稍高。

▲《NOWnews》整理傑昇通信、地標網通最新價格。（圖／記者黃韻文製）
▲《NOWnews》整理傑昇通信、地標網通最新價格。（圖／記者黃韻文製）
傑昇通信向《NOWnews》透露，蘋果下架的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，各通路庫存水位較低，因此價格僅調降約3%，不如果粉預期中出現「大跳水」，如果以價格為換機考量的消費者，此時入手iPhone 14價差反而較大。

iPhone 14 Pro以上機型，通訊行價差都在1110元以上，降幅約3%，降價最多的是iPhone 14 128GB，跳水價狠砍3910元，降幅達14%。

另一家地標網通降價幅度看似更高，不過據悉許多iPhone 14系列手機早已賣光，記者去電門市詢問，店員表示確實是網頁上顯示的「最新價格」，但當表態想用該價格下訂時，門市都表示iPhone 14 Pro多款規格已缺貨、無法購買。

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