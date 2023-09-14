學霸星二代／趙又廷人生勝利組！加拿大名校畢業　甜娶高圓圓8年

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趙又廷在《痞子英雄》中飾演男主角之一吳英雄，精湛演技及帥氣長相讓他瞬間爆紅，更一舉奪下第44屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為金鐘獎視帝。之後趙又廷陸續在電影《艋舺》、《狄仁傑系列》、陸劇《三生三世十里桃花》等擁有亮眼表現，讓外界十分看好他的演藝之路。
趙又廷在拍攝電影《搜索》時，和高圓圓相識相戀，兩人交往2年後宣布結婚消息，郎才女貌的戀情倍受網友祝福，夫妻倆於2019年迎來女兒Rhea，一家三口十分幸福，也時常被粉絲捕捉到全家人外出享受天倫之樂的身影。
維多利亞大學為加拿大哥倫比亞省歷史第二悠久的公立大學，連續多年被雜誌排進「綜合性大學排行榜」的前三名，更常常被列在「法學院排行榜」的首位，同時也是加拿大大學20強的其中一員。維多利亞大學在泰晤士高等教育大學排名中，位列世界第351至400名，除了孕育不少出色的加拿大政治家，法學院更是加拿大司法界的搖籃，傑出校友包含Flickr以及Slack創立人史都華巴特菲爾德（Stewart Butterfield）、英屬哥倫比亞省衛生部部長卜佐治（George Abbott）、男星辰亦儒、女星徐婕兒；孫中山的遺孀宋慶齡曾獲得榮譽法學博士學位。