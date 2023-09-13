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防假訊息影響2024總統立委選舉　7地檢成立深偽假訊息處理中心

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃檢、新北檢舉行 （圖／最高檢察署提供）
▲全國選舉查察座談會首日分別在桃檢、新北檢舉行 （圖／最高檢察署提供）

記者潘千詩／台北報導

為防止假訊息影響總統立委選舉，最高檢察署今（13）日表示，已指示6都的7個檢察署成立「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」，負責立即澄清、下架假訊息，並指派8名主任檢察官及6名檢察官專責溯源追查嫌犯，至於全國性重大假訊息案件則由台北地檢署3名檢察官全天候輪班處理追查。

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全國首場二合一選舉查察座談會，由新北檢、桃檢於9月11日揭開序幕，凝聚檢、警、調、廉、移團隊決心及查察策略方針。

檢察總長邢泰釗表示，選前檢察官工作量應視輕重緩急，適當調整，並加強院檢溝通，各地檢警調須用心經營地雷，才能增加地雷引爆率，積極查賄。

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃檢、新北檢舉行 （圖／最高檢察署提供）
▲全國選舉查察座談會首日分別在桃檢、新北檢舉行 （圖／最高檢察署提供）
最高檢察署表示，全國檢察機關已作好萬全規劃及準備，嚴防AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息影響選舉，已提出「AI生成或深度偽造影音、圖片、文字妨害選舉公正性案件研究」等報告，作為辦案參考指引。

六都檢察署成立「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」，由專責主任檢察官負責偵辦，集中偵查能量，達到「立即澄清」、「迅速下架」及「溯源追查主嫌」之目標。

其中，全國性重大假訊息案件由，首善之區台北地檢署全權處理，立即澄清、迅速下架、追查幕後主嫌；各地區性個案假訊息案件，除由各地區檢察署負責外，六都由新北、士林、桃園、台中、台南、高雄及橋頭地檢署指派專責主任檢察官，立即處理。

因應境外勢力介入我國選舉，邢泰釗在會議中親自帶領與會檢察官導讀「2023公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」要領，增進選舉查察專業素養。

最高檢察署呼籲，對於妨害選舉的不法情事，國人踴躍撥打0800-024099＃4專線檢舉，撿舉獎金最高2千萬元。

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃檢、新北檢舉行 （圖／最高檢察署提供）
▲全國選舉查察座談會首日分別在桃檢、新北檢舉行 （圖／最高檢察署提供）

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