台劇惡女根本《黑暗榮耀》朴涎鎮翻版！《天道》華千涵使壞遭罵翻
華千涵在三立八點台劇《天道》中飾演驕縱任性，⾃私狂妄的千金廖萌姿，從學生時代就做盡壞事，霸凌同學林昀希又陷害校長黃玉榮，而現在劇情走到5年後，她靠勢當上女主播，仍不改使壞本性，活像是韓劇《黑暗榮耀》惡女「朴涎鎮」翻版，入戲的觀眾罵她毫不嘴軟，甚至人身攻擊說「長得醜」。
記者羅凌筠／綜合報導
華千涵笑說第一次演反派超過癮，而網友對她的批評指教也沒在客氣，「從一開始學生的時候到現在，網友罵我印象最深的就是長得醜，怎麼越看越討厭之類。」她也將這些批評當成自己休息時的消遣，但批評說她醜，她就覺得是一種人身攻擊，華千涵只能換個方式想，其實代表自己演得還不錯，這樣就舒服許多。
對於角色長大後繼續使壞，華千涵演出根本是樂在其中，心理狀態也非常輕鬆，「一個故事裡有王子、公主，還有壞巫婆，這次我被分配到了壞巫婆的角色，當然必須要好好的詮釋做好我的工作，我不能因為怕被觀眾討厭而修改角色的設定，或是為維護自己形象而去修改台詞，我完全能理解觀眾的氣憤，因為我自己看了也想揍扁我自己。」
但演壞人之後可能就會遇到許多狀況，像報應的劇情，甚至有點搞笑，但華千涵卻覺得被整很爽，反正也不怕醜，觀眾也愛看，所以很享受，而且還拜託編劇不要這麼快讓角色洗白，就讓她壞到底，被車撞都沒關係，還表示只要身體可以負荷，各種報應都可以接受；像之前她拍過被推下樓、被吊在高樓外、打巴掌等，但下水戲就是華千涵的弱點，「因為有時候譬如說在溫泉，有溫度又有硫磺味，那個憋氣會讓人受不了。」