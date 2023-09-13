景氣復甦恐拖到明年！工商大老給定心丸：台灣產業最終仍會受惠
台灣出口深陷「連12黑」窘境，工商協進會理事長吳東亮今（13）日預估還會出現「連13黑」，甚至到今年底前都呈現衰退，整體景氣恐怕要到明年才會有明確的復甦，不過，台灣產業界具韌性，復甦時間拖長，庫存將可多消化一些，等到庫存回到合理水位，世界景氣也開始復甦時，台灣產業最終仍然會受惠。
記者鄭妤安／台北報導
根據財政部資料指出，8月出口金額373.6億美元，年減7.3％，連續12個月負成長，今年前八月出口金額累計2781.1億美元，年減15.7％，主要是由於全球經濟復甦遲緩、手機等消費產品黯淡，使電子零組件需求疲弱所致。
工商大老吳東亮稍早出席工商協進理監事聯席會，會前受訪表示，美國、歐洲與中國等國際經濟體並未真正強力復甦，尤其中國疫後需求不如預期，拉長庫存調整時程，因此台灣出口表現不佳乃意料之中，預測還會出現「連13黑」，甚至到今年底前都呈現衰退，整體景氣恐怕要到明年才會有明確的復甦。
他進一步指出，產業界經歷數十年的景氣循環，台灣產業具韌性，從另一個角度看，復甦時間拖長，庫存將可多消化一些，等到庫存回到合理水位，以及世界通膨減緩，利息也到頂向下，全球景氣開始復甦時，他認為台灣產業最終仍會受惠。