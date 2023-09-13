木村拓哉遭麥當勞拋棄了！松本潤「被推出來結婚」蓋掉傑尼斯醜聞

泰勒絲打破個人紀錄！4度奪MTV錄影帶大獎　爽抱回9項獎成大贏家

▲泰勒絲是本屆「2023年MTV音樂錄影帶大獎（簡稱VMAs）」大贏家，一共獲得9項大獎，並4度奪下最大獎。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲是本屆「2023年MTV音樂錄影帶大獎（簡稱VMAs）」大贏家，一共獲得9項大獎，並4度奪下最大獎。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

西洋樂壇音樂盛事「2023年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards，簡稱VMAs）」在台灣時間今（13）日上午於新澤西州的保誠中心舉行，由「饒舌女皇」妮姬米娜（Nicki Minaj）連莊主持，此外她也是表演者與本屆 「最佳嘻哈音樂錄影帶」的得主。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）本屆拿下「年度歌曲」、「最佳流行音樂錄影帶」、「最佳導演」等獎項以及最大獎「年度最佳音樂錄影帶」，並打破自己去年創下的「拿下最多次年度最佳音樂錄影帶獎的藝人」紀錄，第4度奪下該獎，本屆風光抱回共計9座獎項成最大贏家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
偶像天團超級男孩（*NSYNC）睽違10年再次於 VMA 全員聚首並頒發「最佳流行音樂錄影帶」，成員蘭斯貝斯（Lance Bass）更特別為得主泰勒絲獻上友誼手鍊，讓天后瞬間化身小粉絲開心表示：「我有收藏你們的娃娃！你們是不是有暗中計畫什麼？是不是會發生什麼事？我必須要知道！你們是流行音樂的化身，從你們手中接下這個獎真是太不可思議了！」

▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲打破個人紀錄，第四度奪下VMA的「年度最佳音樂錄影帶」。（圖／環球音樂提供）
後來再度上台接受「年度歌曲獎」時，泰勒絲感性說到，「我從12歲開始寫歌，創作總是始於一種非常孤獨的情感，是一種彷彿全世界只有我在療傷、被治癒的不安全感或自我厭惡感；但是當我開始巡演後，有一整個體育場的人跟我大聲唱，那一刻總是讓我有種『也許我們都遇到相同的問題』的感受，謝謝我的粉絲，我好愛你們！」

表演方面，甫於上周推出新專輯《GUTS》的「霸王級新人」奧莉維亞（Olivia Rodrigo）登台獻唱冠軍主打〈vampire〉，直接將舞台還原成MV劇情，只見她從人造的草地中唯美開唱，接著發現自己置身在即將倒塌的頒獎典禮舞台上，瞬間燈光閃爍，硬體設備火花四濺，奧莉維亞面露驚慌並被假工作人員拉下舞台，接著背景音樂切換成最新主打〈get him back!〉，她再次登台並帶上12個複製人女孩舞群勁歌熱舞，短短近4分半的演出展現堅強歌藝與演技。另外，黛咪洛瓦特（Demi Lovato）呼應即將發行的新專輯《REVAMPED》搖滾概念，以爆發力十足的唱功一連串帶來〈Heart Attack〉、〈Sorry Not Sorry〉、〈Cool For The Summer〉等代表作的搖滾版本，熱血炸翻全場。

▲奧莉維亞推出新單曲〈bad idea right?〉。（圖／環球音樂提供）
▲奧莉維亞登上VMA頒獎典禮表演。（圖／環球音樂提供）
饒舌女皇妮姬米娜則身穿一席黑色澎澎禮服獻唱最新單曲〈Last Time I Saw You〉，除了快嘴外更大展歌唱實力，隨後她將禮服脫下身上只剩黑色薄紗內衣，並驚喜帶來從未曝光的新曲，引起歌迷一陣尖叫。此外，本屆典禮為了慶祝嘻哈文化50周年，包含妮姬米娜、LL Cool J、DMC、Doug E. Fresh、小韋恩（Lil Wayne）等嘻哈巨頭齊聚一堂帶來合作舞台，另外巴西天后安妮塔（Anitta）、夏奇拉（Shakira）、為電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》原聲帶操刀的嘻哈製作人都會小子（Metro Boomin）以及人氣韓團Stray Kids 、TOMORROW X TOGETHER等人也都帶來精彩演出。

▲妮姬米娜再度擔任「2023年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA）」主持人。（圖／環球音樂提供）
▲妮姬米娜再度擔任「2023年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA）」主持人。（圖／環球音樂提供）

2023 MTV 音樂錄影帶大獎重要獎項得獎名單：

年度最佳音樂錄影帶 VIDEO OF THE YEAR 

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉

 

年度藝人 ARTIST OF THE YEAR 

泰勒絲 （Taylor Swift）


全球偶像 GLOBAL ICON 

Diddy


音樂錄影帶先鋒 VIDEO VANGUARD

夏奇拉（Shakira）

 

年度歌曲 SONG OF THE YEAR 

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉

 

最佳新人 BEST NEW ARTIST 

冰辣妹（Ice Spice）

 

年度最佳PUSH演出 PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR 

TOMORROW X TOGETHER〈Sugar Rush Ride〉

 

最佳組合音樂錄影帶 BEST COLLABORATION 

卡蘿姬（KAROL G）、夏奇拉（Shakira）〈TQG〉

 

最佳流行音樂錄影帶 BEST POP 

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉 

 

最佳嘻哈音樂錄影帶 BEST HIP-HOP 

妮姬米娜（Nicki Minaj）〈Super Freaky Girl〉

 

最佳R&B音樂錄影帶 BEST R&B 

SZA〈Shirt〉

 

最佳另類音樂錄影帶 BEST ALTERNATIVE 

拉娜德芮（Lana Del Rey） ft. 強．巴提斯（Jon Batiste）〈Candy Necklace〉

 

最佳搖滾音樂錄影帶 BEST ROCK 

天際月光樂團（Måneskin）〈THE LONELIEST〉 

 

最佳拉丁音樂錄影帶 BEST LATIN

安妮塔（Anitta）〈Funk Rave〉

 

最佳韓流音樂錄影帶 BEST K-POP 

Stray Kids〈S-Class〉

 

最佳非洲舞曲音樂錄影帶 BEST AFROBEATS 

雷瑪王 Rema & 席琳娜 Selena Gomez〈Calm Down〉

 

最具正能量音樂錄影帶 VIDEO FOR GOOD

朵芙卡麥隆（Dove Cameron）〈Breakfast〉

 

夏日演出 SHOW OF THE SUMMER

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉


夏日歌曲 SONG OF THE SUMMER

Jung Kook ft. Latto〈Seven〉


年度團體 GROUP OF THE YEAR

BLACKPINK


年度專輯 ALBUM OF THE YEAR

泰勒絲（Taylor Swift）《MIdnights》


最佳導演 BEST DIRECTION

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉

 

最佳攝影 BEST CINEMATOGRAPHY 

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉

 

最佳視覺特效 BEST VISUAL EFFECTS 

泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉

 

最佳編舞 BEST CHOREOGRAPHY 

BLACKPINK〈Pink Venom〉

 

最佳藝術指導 BEST ART DIRECTION 

蜜桃貓朵佳（Doja Cat）〈Attention〉

 

最佳剪輯 BEST EDITING 

奧莉維亞（Olivia Rodrigo）〈vampire〉

戀上泰勒絲1個月就分手！前男友馬修街頭熱吻新歡　狂留愛的痕跡

泰勒絲魅力無法擋！巡演一票難求　加拿大、智利元首求天后開唱

泰勒絲新加坡開唱！全球瘋搶門票　「光登記購票就有2200萬筆」

泰勒絲億萬豪宅外全是垃圾！收32次罰單　遭罰款9.3萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞