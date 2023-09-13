泰勒絲打破個人紀錄！4度奪MTV錄影帶大獎　爽抱回9項獎成大贏家

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後來再度上台接受「年度歌曲獎」時，泰勒絲感性說到，「我從12歲開始寫歌，創作總是始於一種非常孤獨的情感，是一種彷彿全世界只有我在療傷、被治癒的不安全感或自我厭惡感；但是當我開始巡演後，有一整個體育場的人跟我大聲唱，那一刻總是讓我有種『也許我們都遇到相同的問題』的感受，謝謝我的粉絲，我好愛你們！」
表演方面，甫於上周推出新專輯《GUTS》的「霸王級新人」奧莉維亞（Olivia Rodrigo）登台獻唱冠軍主打〈vampire〉，直接將舞台還原成MV劇情，只見她從人造的草地中唯美開唱，接著發現自己置身在即將倒塌的頒獎典禮舞台上，瞬間燈光閃爍，硬體設備火花四濺，奧莉維亞面露驚慌並被假工作人員拉下舞台，接著背景音樂切換成最新主打〈get him back!〉，她再次登台並帶上12個複製人女孩舞群勁歌熱舞，短短近4分半的演出展現堅強歌藝與演技。另外，黛咪洛瓦特（Demi Lovato）呼應即將發行的新專輯《REVAMPED》搖滾概念，以爆發力十足的唱功一連串帶來〈Heart Attack〉、〈Sorry Not Sorry〉、〈Cool For The Summer〉等代表作的搖滾版本，熱血炸翻全場。
饒舌女皇妮姬米娜則身穿一席黑色澎澎禮服獻唱最新單曲〈Last Time I Saw You〉，除了快嘴外更大展歌唱實力，隨後她將禮服脫下身上只剩黑色薄紗內衣，並驚喜帶來從未曝光的新曲，引起歌迷一陣尖叫。此外，本屆典禮為了慶祝嘻哈文化50周年，包含妮姬米娜、LL Cool J、DMC、Doug E. Fresh、小韋恩（Lil Wayne）等嘻哈巨頭齊聚一堂帶來合作舞台，另外巴西天后安妮塔（Anitta）、夏奇拉（Shakira）、為電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》原聲帶操刀的嘻哈製作人都會小子（Metro Boomin）以及人氣韓團Stray Kids 、TOMORROW X TOGETHER等人也都帶來精彩演出。
2023 MTV 音樂錄影帶大獎重要獎項得獎名單：
年度最佳音樂錄影帶 VIDEO OF THE YEAR
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
年度藝人 ARTIST OF THE YEAR
泰勒絲 （Taylor Swift）
全球偶像 GLOBAL ICON
Diddy
音樂錄影帶先鋒 VIDEO VANGUARD
夏奇拉（Shakira）
年度歌曲 SONG OF THE YEAR
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
最佳新人 BEST NEW ARTIST
冰辣妹（Ice Spice）
年度最佳PUSH演出 PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
TOMORROW X TOGETHER〈Sugar Rush Ride〉
最佳組合音樂錄影帶 BEST COLLABORATION
卡蘿姬（KAROL G）、夏奇拉（Shakira）〈TQG〉
最佳流行音樂錄影帶 BEST POP
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
最佳嘻哈音樂錄影帶 BEST HIP-HOP
妮姬米娜（Nicki Minaj）〈Super Freaky Girl〉
最佳R&B音樂錄影帶 BEST R&B
SZA〈Shirt〉
最佳另類音樂錄影帶 BEST ALTERNATIVE
拉娜德芮（Lana Del Rey） ft. 強．巴提斯（Jon Batiste）〈Candy Necklace〉
最佳搖滾音樂錄影帶 BEST ROCK
天際月光樂團（Måneskin）〈THE LONELIEST〉
最佳拉丁音樂錄影帶 BEST LATIN
安妮塔（Anitta）〈Funk Rave〉
最佳韓流音樂錄影帶 BEST K-POP
Stray Kids〈S-Class〉
最佳非洲舞曲音樂錄影帶 BEST AFROBEATS
雷瑪王 Rema & 席琳娜 Selena Gomez〈Calm Down〉
最具正能量音樂錄影帶 VIDEO FOR GOOD
朵芙卡麥隆（Dove Cameron）〈Breakfast〉
夏日演出 SHOW OF THE SUMMER
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
夏日歌曲 SONG OF THE SUMMER
Jung Kook ft. Latto〈Seven〉
年度團體 GROUP OF THE YEAR
BLACKPINK
年度專輯 ALBUM OF THE YEAR
泰勒絲（Taylor Swift）《MIdnights》
最佳導演 BEST DIRECTION
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
最佳攝影 BEST CINEMATOGRAPHY
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
最佳視覺特效 BEST VISUAL EFFECTS
泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉
最佳編舞 BEST CHOREOGRAPHY
BLACKPINK〈Pink Venom〉
最佳藝術指導 BEST ART DIRECTION
蜜桃貓朵佳（Doja Cat）〈Attention〉
最佳剪輯 BEST EDITING
奧莉維亞（Olivia Rodrigo）〈vampire〉