Apple Watch 9芭比色超美！鄉民愣「變大快比手腕粗」 真相曝光
蘋果秋季發表會在台灣時間今（13）日凌晨順利結束，包含iPhone 15系列等新品的資訊也已經完全公開。就有果粉看到Apple Watch Series 9新色及規格發表後，除了讚嘆粉紅新色絕美，但也忍不住驚呼「好像變大了」，認為都快比手腕粗，不過蘋果官網的數據揭露了真相。
記者潘毅/綜合報導
蘋果秋季發表會開始之後，全新 Apple Watch Series 9 領銜登場，除了超吸睛的粉色之外，搭配全新的 S9 晶片，支援全新雙指互點兩下手勢、最大亮度提升至 2,000 尼特，以及雙指互點兩下手等等，還有全新 4 核心神經網路引擎，比 Apple Watch Series 8 處理機器學習任務的速度提升最快可達兩倍，續航力達 18 小時。
看完發表會後，也有PTT鄉民困惑表示「是我幻覺嗎？Apple Watch 怎麼變大了？」不少果粉也紛紛回應：「快比MINI大了」、「可以變美隊盾牌了」、「未來就變機器手臂」。
不過根據蘋果官網的數據規格顯示，全新 Apple Watch Series 9 採用41 公釐或 45 公釐錶殼，與前一代的Series 8大小規格完全相同，主要差異在於 OLED 顯示器亮度以及內建容量的部分。