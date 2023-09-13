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一文看懂「巴氏量表」在幹嘛！請看護必備　申請3步驟不可少

▲巴氏量表申請外籍看護、長照服務的重要評估項目，主要透過各種食衣住行的評分，了解照護者需要什麼程度的醫療照顧。（圖／記者張志浩攝）
▲巴氏量表申請外籍看護、長照服務的重要評估項目，主要透過各種食衣住行的評分，了解照護者需要什麼程度的醫療照顧。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

現階段民眾若想申請外籍家庭看護工，被看護者需透過醫療機構的「巴氏量表」評估，或符合特定身心障礙項目之一過後，才能確認是否符合申請看護資格。而衛福部、勞動部召開「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，未來有望針對3類需要長期使用長照服務的族群，放寬門檻，初步規劃是可免於接受巴氏量表的專業評估。對此《NOWnews》也透過本文帶大家了解，何謂巴氏量表？申請流程又該如何進行？

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巴氏量表是什麼？

巴氏量表是透過各種食衣住行等項目，評估被照護者需要什麼程度的醫療照顧，審核結果除了確認是否符合申請外籍家庭看護工的資格外，也攸關長照服務、申請補助等重要項目，只要是「申請健保居家護理服務」、「申請外籍看護」、「申請長照服務」和「評估臨床變化的觀察」，都需要巴氏量表的協助。

▲許多網友公認，「長照」、「社工」兩種行業雖然工作內容十分辛苦，但是薪水卻不成正比。（示意圖／Pexels）
▲巴氏量表除了評估被照護者是否符合申請外籍家庭看護工的資格外，也攸關長照服務、申請補助等重要項目。（示意圖／Pexels）
衛福部指出，巴氏量表總共有10大類的評估項目，滿分為100分，其中0至20分為「完全依賴」、21至60分為「嚴重依賴」、61至90分為「中度依賴」、91至99分為「輕度依賴」、100分為「完全獨立」。巴氏量表的評估依據、內容、分數如下。

🟡進食
📍將食物放置餐桌盤，可自行進食（10分）；別人將食物放置桌前餐盤，需要部份協助下才可進食（5分）；完全依賴（0分）
🟡洗澡
📍不論盆浴或淋浴，可獨立完成（5分）；需在他人在協助下完成（0分）
🟡梳洗
📍能自行洗臉、洗手、刷牙及梳頭髮（5分）；需要別人幫助（0分）
🟡穿脫衣服
📍能自行穿脫衣服及鞋子（10分）；需協助，可自己完成一半（5分）；完全依賴（0分）
🟡排便控制
📍不會失禁，若便秘時可自行使用栓劑、甘油球（10分）；偶會失禁（每週不超過1次）或使用栓劑時需人幫忙（5分）；失禁，完全依賴（0分）
🟡排尿控制
📍日夜皆不會失禁，脊髓損傷患者能自行獨立使用小腿尿帶（10分）；尿失禁（每週不超過1次）、尿急（無法等待便盆或無法及時趕到廁所）或需協助使用尿套、尿布等輔助物（5分）；無法自解需要導尿（0分）
🟡如廁
📍可自行進入廁所，不會弄髒衣物，並能穿好衣服（10分）；需要幫忙保持姿勢的平衡、整理衣物或使用衛生紙（5分）；完全依賴（0分）
🟡移位
📍自行使用輪椅，包括輪椅的煞車及移開腳踏板（15分）；需要稍微輕扶以保持平衡，或以口頭協助（10分）；可自行從床上坐起來，但移位時需別人幫助（5分）；完全依賴（0分）
🟡步行
📍不需旁人協助使用或不使用輔助器，皆可走4.5公尺（15分）；需稍微扶持或口頭指導才可走4.5公尺（10分）；不能行走，但能獨立操縱輪椅（5分）；完全依賴（0分）
🟡上下樓
📍可自行上下樓，或抓扶手用拐杖上下樓（10分）；需要別人給予協助或監督（5分）；完全依賴（0分）

▲有網友看到一位阿伯跌倒，想請旁邊的阿婆們一起幫忙，卻遭到拒絕，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲，巴氏量表總共有10大類的評估項目，滿分為100分，綜合評分越低，代表被照顧者需更大程度的生活幫助。（示意圖／翻攝自pixabay ）
巴氏量表申請流程與資格判定

而依照目前勞動部的規定，若民眾想申請聘僱家庭外籍看護工，被看護者應符合以下任一規定，「年齡未滿80歲，總分35分以下」、「年齡滿80歲以上未滿85歲，總分60分以下」、「年齡滿85歲以上，總分99分以下，或量表中任何1項失能」、「領有身心障礙手冊，並符合特定身心障礙重度或極重度等級項目、或中央主管機關公告的身心障礙類別鑑定」。

巴氏量表的申請流程部分，首先民眾需準備好巴氏量表申請單，並至政府指定的醫療院所進行診斷，若醫師診斷完畢且符合資格，必須在60天內，將巴氏量表及相關文件送至長照中心，進行後續確認看護、分派等流程。

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