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汐止老家被爆部分違建！黃國昌發文宣布：將全棟拆除

▲黃國昌今（13）日在臉書發文表示，將把汐止老家拆除。（圖／Nownews資料庫）
▲黃國昌今（13）日在臉書發文表示，將把汐止老家拆除。（圖／Nownews資料庫）

記者陳苾暐/綜合報導

時代力量前立委黃國昌位於汐止區的住家後陽台，日前被指控違建，對此，黃國昌今（13）日在臉書發文表示，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，但還是在與家人討論後，決定依法申請執照，將老家整棟拆除。

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黃國昌稍早在臉書指出，7月14日經由國產署透過媒體的放話，才第一次知道，原來爸媽三十多年蓋的老家，竟然有越界到國有地的狀況，既然目前所有權已經登記在他的名下，那就負起責任，該怎麼做就怎麼做，因此，7月17日收到國產署的通知後，當天就繳納使用補償金12744元，也依國產署公文的指示正式申請租用。然而，8月下旬國產署又突然通知我不能承租，要求騰空返還。

黃國昌接著表示，在此同時，他也積極聯絡相關單位儘速前來指界，在8月21日由公務員正式完成指界。並於8月23日找了工班開始進場拆除。在8月31日拆除完成後，上週五下午經國產署、汐止地政事務所、新北市地政局三個單位聯合派員會勘後，確認越界之地上物已騰空返還。

黃國昌提到，除了要謝謝辛苦的工班，也感謝到場指界勘查的基層公務員，讓您們辛苦了。公務員秉持職責與專業依法行政，是法治國家的重要基石。越界的部分完成拆除後，接下來就必須處理老家後面所存在的部分既存違建。

黃國昌說到，除了新北市政府官員在回覆媒體時所述老家後面有一部分屬於「2009年6月25日以前的既存違建，屬於類型D，目前拍照列管」之外，他並沒有收到新北市政府任何行政處分。依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定，「D 類別且未經排定拆除期程或未列專案者，由本府拆除大隊拍照建檔列管，不另行寄發行政處分」。新北市政府只拍照列管，沒有寄發行政處分的措施，確實是依法行政。

但儘管如此，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，他就是要處理，不會就此放著。不希望這個問題又延續到下一代，造成孩子們日後可能的困擾。

最後黃國昌表示，由於老家屋齡真的蠻久了，加上當初的建築工法，可能沒有辦法只拆除後面被認定是既存違建的部分，否則將影響房屋的結構安全，因此和家人討論後，決定在儘速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。

身為人子，這段期間看到老爸老媽的擔心害怕，令他深感愧疚。現在最大的期盼，是希望在拆除完畢後，能讓他們倆位安心，歸於平靜。老家將要拆了，看著牆壁上孩子們的塗鴉，有些回憶確實讓人捨不得。但我相信，只要一家人在一起，即使換了個地方，家依舊是最溫暖的避風港。

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