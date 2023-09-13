iPhone 15 Pro Max 「潛望鏡頭」沒出現　專家：官方沒說卻真的有

蘋果發表會前各界的爆料大神都直指iPhone 15 Pro Max會有「潛望鏡頭」，知名的蘋果分析師甚至認為潛望鏡頭會成為大賣關鍵，但在發表會上的確沒有聽到「潛望鏡頭」，是爆料大神們被打臉嗎？雖然沒有「潛望鏡頭」一詞出現，但有出現「四重反射稜鏡」，3C專家包含林小旭、廖阿輝都認為「官方沒說，但應該有，或者說是類似的架構」。同時，Furch Lab 攝影實驗室也貼出了一篇解析圖文，文中提到狹義上「四重反射稜鏡」不是潛望鏡頭，但廣義上它是，達到相同的目的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone 15 Pro Max使用1200萬像素的5倍光學變焦，廖阿輝提到，官方並沒有用上潛望鏡頭的說法，但透過拆解，他認為光路有折射沒有轉向，「可以看做是一種潛望鏡頭。」林小旭指出，潛望鏡頭大部分還是用在長焦鏡頭上。一般鏡頭會是垂直相疊，而「潛望鏡頭」會有光線折射，在蘋果發表會上沒有要定義是「潛望鏡頭」，而是用「四重反射稜鏡」的名稱，以結構來說是「潛望鏡頭」，但又使用了與其他品牌不同的設計，是折射再折射後的成像品質，林小旭認為可能需要實際上手才能知道效果。
到底是不是「潛望鏡頭」，Furch Lab 攝影實驗室今天就立即貼出了一篇解析圖文，內容提到，蘋果設計了一顆平行四邊形的光學稜鏡，光線在經過望遠鏡組之後，可以在稜鏡內部反射四次，再到達感光元件。從結構上來說，iPhone 15 Pro Max 的四次反射望遠鏡頭屬於定焦鏡的設計，優勢在於光學元件簡單，不需要複雜的望遠鏡組設計。目前主流的望遠變焦鏡頭大多是在前後兩端各配備一枚 45˚ 反射鏡，讓光線呈 90˚-90˚ 反射，再入射到感光元件上。
文中也解答，iPhone 15 Pro Max 的望遠鏡頭到底算不算是「潛望式鏡頭」嗎？作者認為「狹義上不是，但廣義上它是」。潛望式鏡頭的定義是光路必須經過 90˚ 反射，一般是雙反射，但即便是單反射，也可以算是潛望式。用了不同的設計，但結果相似、目的相同。雖然是四次反射，但這樣設計的目的與兩次反射是一樣。至於為什麼用四次反射，推測能夠更加精簡鏡頭模組的空間。