PLG／領航猿簽下大前鋒密克斯 卡總：一位技術性極佳的內線球員
桃園璞園領航猿今（13）日宣布，將與大前鋒密克斯(Kennedy Meeks)簽定合約，本季第二位洋將報到。上賽季曾受傷，盼能展現出實力來證明自己。
記者黃建霖/綜合報導
來自美國籃球名校北卡羅萊納州立大學的密克斯現年28歲，身高208公分、體重115公斤，他是北卡2016-17奪得NCAA冠軍的先發球員，畢業後曾短暫加入NBA發展聯盟多倫多暴龍隊，其後分別參加過日本、法國、多明尼加等職業聯賽，2019-20於日本B League出賽31場，平均上場34分鐘、場均得分21分、10.9籃板及1.2阻攻，2021-22賽季於法甲出賽25場，場均7.4分、3.6籃板，雖然於2022年8月份於多明尼加聯賽首場出賽時產生傷勢，其後歷經將近8個月的復健，目前已經完全痊癒且恢復訓練，加入領航猿將成為密克斯重返籃球賽場的重要開端。
總教練卡米諾斯表示：「Meeks是一位技術性極佳的內線球員，他紮實的進攻技術，可以補上球隊目前較缺乏的低位進攻，他優異的掩護技巧，可以為本土球員創造出更多的得分機會，期待他能夠快速適應台灣，並且打出他上賽季受傷前，在日本跟法國職籃曾經展現出的高水準表現。」
密克斯表示：「感謝領航猿球團以及卡總對我的青睞，雖然我剛從傷勢中復原，但是我一定會展現出實力來證明自己，幫助球隊贏得勝利。」