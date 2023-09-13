巴氏量表可望再放寬！增三大類免評即可聘外籍看護　60萬人受惠

巴氏量表放寬憂外籍看護流向輕症！勞動部籲善待移工、申請資源

▲衛福部研擬3大族群免評巴氏量表，民團憂看護短缺恐壓縮重症資源，勞動力發展署長蔡孟良今（13）日呼籲善待移工、重症者應申請外部資源。（示意圖／shutterstock）
▲衛福部研擬3大族群免評巴氏量表，民團憂看護短缺恐壓縮重症資源，勞動力發展署長蔡孟良今（13）日呼籲善待移工、重症者應申請外部資源。（示意圖／shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

衛福部研擬3大族群免評巴氏量表，讓家庭看護移工申請門檻再放寬，民團擔憂，唯一受惠僅有輕度且可負擔移工的家庭，未能解決長照悲劇；外籍看護會選擇輕症、環境好的工作，而那些最需要照顧、狀況最糟的家庭，反而無法得到照顧。對此，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今（13）日呼籲善待移工、重症者應申請外部資源，協助外籍看護。

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中華民國身心障礙聯盟祕書長洪心平表示，即使門檻放寬也不見得有足夠人力會進來，尤其疫後都要等待3個月以上，才有可能媒合成功，找到人後還要花很多時間訓練；在外籍看護人力不足的情況下，放寬巴氏量表免評對象，申請門檻大開後，外籍看護會選擇輕症、好照顧、環境較好的家庭，而那些重症、最需要照顧、狀況最糟的家庭，外籍看護最不想去，結果變成最需要的人無法得到照顧，造成資源排擠。

台灣國際勞工協會也指出，政府現在把標準放得那麼寬，只是嘉惠到輕症、也請得起外籍看護的人，只要沒錢，門檻再寬都沒用。

對此，蔡孟良今天受訪時表示，移工的來源與量不是問題，目前4大來源國輸出政策不變，疫後開放邊境管制，外籍看護人數也在增加中，今年將近21萬人，比去年多1萬人，每個月增加1000多人。他坦言，會遇到的問題是移工也有選擇權，廠工、看護等各種選擇，會有市場機制，若民眾要找到理想、優良的人選，移工可能會跟雇主談福利、薪資待遇，現階段台灣就有這樣的問題，勞動部定價2萬元，但很多都超過，就是勞資之間的協議，政府不可能干預。

至於開發移工來源國，蔡孟良說，很快就會有結果，並無大礙，只是之前各自有內部的批准程序，台灣也是一樣，相關協約協定一定要行政院通過，各自都在進行程序，若確認會盡快對外報告。

對於民團擔憂外籍看護流向輕症案主，蔡孟良表示，這確實是一個難題，勞動者要做什麼選擇，難以約束，契約期滿後能回到自由選擇，因此雇主要有一些心理準備，建議善待移工、給予合理待遇，讓外籍看護願意留下來，畢竟轉換雇主也是有風險，不見得下一個雇主會更好，另外，對於重症案主，不該把所有責任都丟給移工，可申請外部資源協助，如長照2.0服務，申請外籍看護，除了無法使用照顧服務外，其餘交通接送、輔具服務皆能使用，建議雇主購置搬動機等輔具，減輕外籍看護負擔。

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