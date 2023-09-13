巴氏量表放寬憂外籍看護流向輕症！勞動部籲善待移工、申請資源

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣國際勞工協會也指出，政府現在把標準放得那麼寬，只是嘉惠到輕症、也請得起外籍看護的人，只要沒錢，門檻再寬都沒用。
對此，蔡孟良今天受訪時表示，移工的來源與量不是問題，目前4大來源國輸出政策不變，疫後開放邊境管制，外籍看護人數也在增加中，今年將近21萬人，比去年多1萬人，每個月增加1000多人。他坦言，會遇到的問題是移工也有選擇權，廠工、看護等各種選擇，會有市場機制，若民眾要找到理想、優良的人選，移工可能會跟雇主談福利、薪資待遇，現階段台灣就有這樣的問題，勞動部定價2萬元，但很多都超過，就是勞資之間的協議，政府不可能干預。
至於開發移工來源國，蔡孟良說，很快就會有結果，並無大礙，只是之前各自有內部的批准程序，台灣也是一樣，相關協約協定一定要行政院通過，各自都在進行程序，若確認會盡快對外報告。
對於民團擔憂外籍看護流向輕症案主，蔡孟良表示，這確實是一個難題，勞動者要做什麼選擇，難以約束，契約期滿後能回到自由選擇，因此雇主要有一些心理準備，建議善待移工、給予合理待遇，讓外籍看護願意留下來，畢竟轉換雇主也是有風險，不見得下一個雇主會更好，另外，對於重症案主，不該把所有責任都丟給移工，可申請外部資源協助，如長照2.0服務，申請外籍看護，除了無法使用照顧服務外，其餘交通接送、輔具服務皆能使用，建議雇主購置搬動機等輔具，減輕外籍看護負擔。