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質疑大直塌房案市府無視鄰損通報　市議員赴監院盼調查行政責任

▲台北市議員林延鳳、顏若芳赴監院陳情盼調查行政責任。（圖／顏若芳提供）
▲台北市議員林延鳳、顏若芳赴監院陳情盼調查行政責任。（圖／顏若芳提供）

記者邱新博／台北報導

基泰建設大直建案因施工不慎造成鄰損塌房，台北市議員顏若芳、林延鳳質疑台北市政府無視民眾鄰損通報，進而疏於調閱工地監測數據，未能即時阻止工地情況惡化，造成憾事，顯有行政失職之處。顏若芳、林延鳳要求台北市長蔣萬安應向市民道歉，今（13）日下午更赴監察院具名陳情，盼該院應著手調查相關行政責任。

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顏若芳指出，大直民宅塌陷案，基泰建設必須擔負起全責是理所當然，但北市府也不應置身事外，一樣責無旁貸；她痛批，「基泰大直工地」自今年2月到7月，甚至房屋坍塌前9月4日都有陸續出現數值異常、需要停工的情形，而建管處在4月接獲民眾鄰損通報，前往查驗，卻只聽取基泰現場建築師片面之詞，甚至還未檢視過往監測紀錄，也無列管，就發文否決民眾訴求，還幫基泰建設背書。

顏若芳表示，若是當初北市府4、5月接獲陳情時，是站在民眾這邊，調閱工地的監測數據，就能發現基泰的監測數值在2、3、4、5月時，就已達到停工標準，以此勒令基泰停工，避免發生憾事；她強調「基泰僥倖行事的態度是禍源，但北市府的縱容、怠惰和失職更是責無旁貸，也絕對不是蔣萬安在媒體前暴怒一兩天可以解決的。」

林延鳳表示，早在5月13日信義區崇德街「天坑」造成鄰損時，蔣萬安即說重話「要避免類似情況再度發生」，更稱「有責任接住市民的無助」，沒想到在「大直基泰案」紀錄一攤，卻是建管處相信基泰片面之詞，明明有機會調閱監測紀錄，卻雙手一攤「擺爛」，一再將民眾的無助拋諸腦後，最後造成今天難以收拾之局面；她批評蔣市府一再說重話，卻未及時「出重手」，才使居民慘遭鄰損「毒手」，必須說明清楚，並追究相關人員責任，否則蔣市府和那些闖禍的建商根本沒兩樣。

顏若芳、林延鳳都認為，蔣市府除了應解決後續賠償，居民安置相關等問題，更當負起責任，並要求蔣萬安應為市府的怠惰、失能向市民道歉，並懲處相關局處人員、積極檢討損鄰處理規則，同時也盼監察院積極調查，釐清相關人員行政責任，才能將過往無法確保民眾生命財產安全的失序導回正軌。

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