質疑大直塌房案市府無視鄰損通報　市議員赴監院盼調查行政責任

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顏若芳表示，若是當初北市府4、5月接獲陳情時，是站在民眾這邊，調閱工地的監測數據，就能發現基泰的監測數值在2、3、4、5月時，就已達到停工標準，以此勒令基泰停工，避免發生憾事；她強調「基泰僥倖行事的態度是禍源，但北市府的縱容、怠惰和失職更是責無旁貸，也絕對不是蔣萬安在媒體前暴怒一兩天可以解決的。」
林延鳳表示，早在5月13日信義區崇德街「天坑」造成鄰損時，蔣萬安即說重話「要避免類似情況再度發生」，更稱「有責任接住市民的無助」，沒想到在「大直基泰案」紀錄一攤，卻是建管處相信基泰片面之詞，明明有機會調閱監測紀錄，卻雙手一攤「擺爛」，一再將民眾的無助拋諸腦後，最後造成今天難以收拾之局面；她批評蔣市府一再說重話，卻未及時「出重手」，才使居民慘遭鄰損「毒手」，必須說明清楚，並追究相關人員責任，否則蔣市府和那些闖禍的建商根本沒兩樣。
顏若芳、林延鳳都認為，蔣市府除了應解決後續賠償，居民安置相關等問題，更當負起責任，並要求蔣萬安應為市府的怠惰、失能向市民道歉，並懲處相關局處人員、積極檢討損鄰處理規則，同時也盼監察院積極調查，釐清相關人員行政責任，才能將過往無法確保民眾生命財產安全的失序導回正軌。
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