王心凌背後5祕密故事曝光！曾是濱崎步師妹　出道前就當MV女主角

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王心凌還在就讀華岡藝校時，就擁有許多表演機會，她出道前早已在電視劇《車正在追》、電影《運轉手之戀》及歌手蔡健雅的歌曲〈記念〉MV中陸續露面，也一度擔任彩妝模特兒拍攝平面雜誌，演藝之路前景一片光明。
王心凌遠赴日本當練習生！成為濱崎步師妹
王心凌2002年在朋友帶領下到經紀公司愛貝克思面試，因甜美外貌被一眼相中，但日本母公司希望她經過培訓後再正式簽約，因此王心凌遠赴日本當練習生，成為濱崎步同公司師妹，最終也變成愛貝克思首位簽約的海外藝人。
王心凌憑藉〈當你〉爆紅！甜心教主也演偶像劇
王心凌2003年發行首張專輯《Begin...》正式出道，但原本專輯銷量不如預期，直到第三波主打歌〈當你〉爆紅，她火速成為公認的甜心教主，同時也主演許多熱門偶像劇，包含《西街少年》、《天國的嫁衣》、《微笑Pasta》等。
曾罹患怪病！王心凌留下臉部肌肉僵硬後遺症
王心凌2011年在拍攝偶像劇《美樂加油》時，因為太過操勞導致免疫力下降，她原本嘴唇出現一處潰瘍，以為是熬夜拍戲火氣太大，直到右臉突然發腫緊急就醫，才得知感染顏面蜂窩組織炎，1天必須注射6支抗生素針，也導致她留下臉部肌肉僵硬的後遺症，時常被誤會整形過度，但如今她狀態已經好上許多，臉蛋依舊凍齡、甜美。
情路坎坷！王心凌曾身陷三角戀疑雲
王心凌雖然早期演藝事業順遂，但情路卻相當坎坷崎嶇，她2010年遭前男友范植偉私自貼出親密照，甚至還吐露兩人的私事，讓她大受影響。之後更被懷疑介入姚元浩與隋棠的8年戀情，當時她特地開記者會澄清自己不是小三，事業卻還是受到重創，與姚元浩交往4年後也走向分手結局，之後王心凌發表歌曲〈劈你的雷正在路上〉，被認為是在暗指過去三角戀風波，但也有人認為是在諷刺酸民。