新北民進黨團議員拜會日本自民黨參議員　盼助台加入CPTPP

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卓冠廷指出，近期中國無視國際標準，片面宣布暫停進口日本水產品，如此違背CPTPP原則的作法，讓大家看見中國沒有參與CPTPP的資格；強調對於中國的不理性行為，台灣會和日本站在一起，堅定科學對應的立場，指出台灣政府已3度赴日視察及監測，檢測結果均符合國際安全標準，在場議員也願意為日本水產品宣傳，因為日本漁產品是台灣人的最愛。
陳乃瑜表示，感謝日本向國際發聲，呼籲支持台灣加入WHO，今年五月也在瑞士WHA現場，親身感受到國際對台灣的支持；此次日本行趁空前往超市，看見架上販售台灣鳳梨，衷心感謝日本在台灣鳳梨遭中國為政治考量宣布暫停進口時，很快伸出援手。
黃俊哲也指出，兩年前在疫情最險峻、國際疫苗供應緊張的時刻，日本政府第一時間贈送台灣大量疫苗，見證台日在彼此有難時互相扶持的情誼。
張嘉玲表示，日本前首相安倍曾說「台灣有事就是日本有事」，而我們有一天也會說「日本有事就是台灣有事」，日本若有任何台灣能夠幫忙的，我們一定會全力來協助，台灣與日本彼此的情誼深厚，彼此幫助有很好的互動，盼雙方情誼可以持續深化，這就是「善的循環」。
山田摩衣議員指出，台日夥伴關係日益緊密，日本政府也在許多國際場合提倡台海和平穩定的重要性，期待未來台灣及日本除了持續透過城市外交深化合作關係外，也能藉安全等領域有更深化的合作，共同促進印太區域和平自由開放及穩定。