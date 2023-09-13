特企／幸福物語眼罩好放鬆　玻尿酸保養、兒童專用同步新上市

眼罩專利技術 「蒸」正舒緩好放鬆！
幸福物語蒸氣眼罩系列打開包裝迅速發熱，採用來自日本高效微米級氣孔控溫膜，搭配透氣柔軟觸感專利發熱薄片，可產生均溫41°C的溫感，受熱面積均勻，可避免集中單一面積過熱而燙傷，安全性遠勝發熱鐵粉，溫度可持續20分鐘，達到放鬆及舒緩壓力等作用，讓疲憊的雙眼得到充分休息及妥善照顧，品質安全上皆通過SGS檢測，並擁有第三方公正單位檢測報告，包括ISO認證、溫度測試、重金屬、過敏性染料、游離甲醛、螢光物質檢測等，層層把關，親膚使用放心無虞，「蒸」正舒緩好放鬆，徹底解決眼部疲勞。
玻尿酸小心機 由內而外明亮雙眸
幸福物語「EX玻尿酸成人蒸氣眼罩」，在內層添加高濃度大、中、小、微分子玻尿酸，保持眼周肌膚水嫩膨潤，如同享受桑拿SPA般的眼睛蒸汽浴。針對天生對於氣味敏感的族群，該品牌特別推出無香外，還有薰衣草、洋甘菊香氛，淡雅薰衣草香有鎮定和放鬆的作用，幫助減緩壓力，舒緩緊張，讓身心達到平靜與寧靜；而清新洋甘菊香有減緩煩躁情緒，有助睡眠品質。
業界唯一兒童眼罩 守護成長期
台灣唯一針對兒童需求設計蒸氣眼罩，尺寸服貼，搭配彈力耳掛配戴舒適不勒耳，提供最完善的眼睛照護。無論在休息小憩時、夜晚入睡時或是短/長途旅行時，都可以隨時使用，伴隨喜愛的香氣，更能達到身、心、靈放鬆的境界。
「眼睛是靈魂之窗」，與幸福物語蒸氣眼罩一同修復生命的視野，適時舒緩眼睛疲勞，帶來更多精彩的人生，讓明基健康生活照護您的健康，一同用雙眼看向更美好的新世界！
販售通路：明基健康生活官方網站、康是美實體門市及康是美網購、momo購物網、Tomod's 特美事、樂天商城、東森購物、丁丁藥局、正光藥局、明基健康生活蝦皮商城等通路 ，官方授權販售通路請以官網公告，款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。
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