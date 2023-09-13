進口蛋標示有問題　國民黨高市黨部告發台農公司詐欺

進口蛋爭議連環爆，國民黨高雄市黨部指出，農業部日前聲稱雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻有台農蛋品的巴西盒裝蛋還在架上，標示製造日期是9月5日、保存期限10月5日，質疑進口蛋保存期？台農蛋品回應「我們依法標示沒有問題」後又改稱「標示錯誤」全面下架，對此今（13）日下午國民黨高雄市黨部發言人莊為傑、國民黨青年部副主任李昶志向高雄地檢署依法提出告發台農公司涉有刑法第339條詐欺等罪嫌。
記者鄭婷襄／高雄報導
李昶志表示，依據食藥署資料顯示，該批蛋品在5月27日早已生產，有效日期至9月24日，到了台農蛋品公司製造日期卻變成9月5日，有效期限被延長至10月5日，這種標示不清的蛋品，特別是生鮮食品，造成這樣的食安危機，人民怎麼吃得安心？
莊為傑則說，畜產會釋出巴西蛋以後不可能沒有給製造日期，莊為傑質疑難道台農是有庫存壓力，還是延長銷售時間，才將這樣將標示改至10月5日，故意標示錯誤，以誤導消費者購買，所以依刑法詐欺罪提出告發。
李昶志指出，一開始台農公司還喊冤「幫政府忙還被誤會」，現在看來是沒被誤會，李昶志、莊為傑強調，關乎食品衛生安全沒有妥協的空間，他們不是針對廠商，而是希望透過司法的力量，讓陽光照進黑暗角落，真相水落石出。