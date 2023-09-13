陳明通榮退受獎挨轟！台大校長澄清：希望他為抄襲事件向社會致歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會在審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，並將審議結果送到教育部。教育部則在6月19日依法同意陳明通退休，台大也依規定通過陳明通退休案。
台大昨天聲明指出，該校依循往例於9月12日舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年度本校退休人員之一，並由校長按例代表學校致贈紀念品一份。
台大強調，所有該校編制內的教職員工退休，校方皆會致贈紀念品，今年度共有58位獲贈。此紀念品並非是「獎品」，此程序亦不是「頒獎」。
陳文章今天也澄清，昨天的茶會是根據該學校要點，向退休人員贈送紀念品，校長是依照程序執行校務，若不執行反而會違反規定。另外，他提到，茶會尾聲，陳明通有主動過來向他致意，並簡短用台語說「這代誌真歹勢」後即離去。
陳文章強調，陳明通先前已由校級教評會認定未達解聘標準，而其指導的2位學生皆被撤銷學位、受到懲處，代表他沒有盡到指導教授的義務，整件事傷害台大校譽、師生的信心與感情，因此衷心希望，陳明通可以向學校和社會致歉。
陳文章說，人的一生不可能沒有犯錯，「犯錯就是道歉才能得到接納」，若有機會和陳明通見面，會再當面和他說明、建議道歉，畢竟他是校友、對台大有懷念，「若沒有道歉，要回到台大校園自由地走，沒辦法走得心安理得」，相信誠心道歉後會得到社會接納。