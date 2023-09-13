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陳明通榮退受獎挨轟！台大校長澄清：希望他為抄襲事件向社會致歉

▲ 前國安局長陳明通出席台大榮退儀式惹議，台大校長陳文章今（13）日指出，希望他為指導學生抄襲事件向社會致歉。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）
▲ 前國安局長陳明通出席台大榮退儀式惹議，台大校長陳文章今（13）日指出，希望他為指導學生抄襲事件向社會致歉。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）

記者李琦瑋／綜合報導

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦論文遭認定抄襲，連帶波及指導教授、前國安局長陳明通，涉學生論文指導不周，經手調查學倫案的台大社科院長蘇宏達昨天不滿陳明通出席台大榮退茶會，還接受校長陳文章授獎，批評陳文章「羞辱台大，應立即下台」。對此，陳文章今（13）日受訪表示，昨天僅是依照程序進行，但抄襲事件對台大傷害甚深，希望陳明通為抄襲事件，向學校、社會致歉。

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台大昨天舉行「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，蘇宏達也出席這場活動，並在臉書PO文指出，參加這場台大卸任主管暨人員榮退儀式時，赫然發現陳明通也在受獎之列，簡直驚訝地說不出話來，完全無法理解，並提到，台大校長豈能對一個已被認定濫用台大名器、嚴重斲傷台大校譽、至少已2位學生碩士論文抄襲被認定、迄今仍拒絕道歉的人頒獎表揚？

陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會在審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，並將審議結果送到教育部。教育部則在6月19日依法同意陳明通退休，台大也依規定通過陳明通退休案。

台大昨天聲明指出，該校依循往例於9月12日舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年度本校退休人員之一，並由校長按例代表學校致贈紀念品一份。

台大強調，所有該校編制內的教職員工退休，校方皆會致贈紀念品，今年度共有58位獲贈。此紀念品並非是「獎品」，此程序亦不是「頒獎」。

陳文章今天也澄清，昨天的茶會是根據該學校要點，向退休人員贈送紀念品，校長是依照程序執行校務，若不執行反而會違反規定。另外，他提到，茶會尾聲，陳明通有主動過來向他致意，並簡短用台語說「這代誌真歹勢」後即離去。

陳文章強調，陳明通先前已由校級教評會認定未達解聘標準，而其指導的2位學生皆被撤銷學位、受到懲處，代表他沒有盡到指導教授的義務，整件事傷害台大校譽、師生的信心與感情，因此衷心希望，陳明通可以向學校和社會致歉。

陳文章說，人的一生不可能沒有犯錯，「犯錯就是道歉才能得到接納」，若有機會和陳明通見面，會再當面和他說明、建議道歉，畢竟他是校友、對台大有懷念，「若沒有道歉，要回到台大校園自由地走，沒辦法走得心安理得」，相信誠心道歉後會得到社會接納。

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