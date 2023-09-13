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巴氏量表難通關！政府擬放寬標準　醫師吐真心話：問題根本沒解決

▲近期巴氏量表修改標準的議題延燒，醫師則認為，巴氏量表本身的通關門檻無太大問題，重點在於整體制度不夠完善。（示意圖／ Pixabay ）
▲近期巴氏量表修改標準的議題延燒，醫師則認為，巴氏量表本身的通關門檻無太大問題，重點在於整體制度不夠完善。（示意圖／ Pixabay ）

記者張志浩/綜合報導

巴氏量表雖作為民眾申請外籍看護和長照服務的重要評估文件，但在現實操作上卻令醫師、病患家屬感到無比困擾，而衛福部、勞動部近期開會表示，未來有望針對3類需要長期使用長照服務的族群放寬門檻，總統候選人侯友宜更是拋出「重新檢討巴氏量表」的議題，對此《NOWnews》也實際詢問醫師，「巴氏量表」令人感到窒礙難行的原因，以及醫病的困境為何？

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北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰提及，巴氏量表目前的難題大致有2類，一是「分數差一點」就通關，病患家屬和醫師在溝通上容易產生矛盾甚至糾紛，二是「急性病無法立即開立巴氏量表，而是要觀察病人半年的症狀」，上述兩項原因嚴重都可能造成「醫病對立」，蘇一峰強調「醫生只能照著法條走、公事公辦，但苦到的還是費心照顧病人的家屬們」。

蘇一峰分享，過去他曾替一名Covid-19的長者開立巴氏量表，但文件到政府手中時，卻因「急性病要觀察半年」為由駁回，不僅家屬無奈，醫師也無法多做什麼。蘇一峰提及，其實巴氏量表的分數限制並無不合理，但對門診醫師來說，包括是否正常大小便、穿脫衣物，其實沒辦法完全評估，有時只能「聽家屬講，但又擔心家屬說謊，真的通融讓他過關，還有可能面臨政府傳喚、調病歷的後果。」

▲（圖／擷取自Pixabay）
▲對醫師來說，若評估巴氏量表不通關，嚴重會出現「醫病對立」的情況，因此面對不熟悉的患者，醫師常推託評估服務，也讓家屬四處碰壁。（圖／擷取自Pixabay）
蘇一峰指出，上述種種問題都困擾著醫病雙方，尤其是許多醫師在面對不夠熟悉的病人時，當家屬要求做巴氏量表，都會抱著不想負責的心態，將評估全轉交給復建科、神經科、重症科或骨科等醫師，但後面的醫師同樣是面對不熟悉的病人，也不一定會願意幫忙，進而導致家屬四處碰壁，甚至要透過較偏激的行為發洩壓力，「巴氏量表難通關並非評估項目或分數，而是整個制度帶來的負面效應。」

雙和醫院神經內科醫師陳龍也提及，通常熟悉的病人無論巴氏量表是否通過，經由溝通都能有好的結果，但不熟悉的病人則需要花費一些時間向家屬說明「要做評估可以，但可能無法通過」等內容，對醫師來說，「很多差點過關的家屬，都會希望醫師通融一下，讓人很兩難。」此外，過去也有醫師勾結仲介開立過關的巴氏量表，然後抽成賺外快，陳龍認為「可能真的有利可圖，但多數醫師不會想抱著可能被政府質詢的心態賺這種錢。」

針對近期「檢討巴氏量表」議題，蘇一峰補充，2023年5月，三總有醫師因巴氏量表評估不通過，遭到患者家屬毆打，當初衛福部開會2天結論是「沒必要修改」，但如今侯友宜一拋出政策，又馬上開會要放寬，「不覺得很奇怪嗎？」蘇一峰強調，台灣已逼近超高齡社會，未來只會有更多人需要受到照護，而年輕人又是國家不可或缺的重心，如何適時把制度完善，讓年輕人無後顧之憂的安心上班，才是首要課題，光檢討巴氏量表，無法直接根除問題。

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