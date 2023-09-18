中秋烤肉神隊友！買「吸油神物」倍潔雅廚紙抽日本氣炸烤箱
中秋節將至，也是五臟廟最熱鬧的時節，除了各式美味月餅與柚子能一飽口福，當然也少不了大家最期待的烤肉活動！新鮮食材塗抹上鹹香的烤肉醬，閃閃發亮的油脂與煙燻的木炭香，加上親朋好友一同在微涼的夜晚大快朵頤，光想到就讓人無比興奮與期待！
生活中心/綜合報導
然而，中秋節前後也是許多人體重失控的時刻，無論是月餅或者烤肉，都是高油高鈉高熱量的代表，想要吃得健康又不把「熱量炸彈」全吃進肚裡，除了搭配去油解膩、幫助消化的茶飲，最根本的方式就是先把多餘的油水與醬料搶先攔截！倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾擁有毀滅性的吸收力，根據實驗證實，每張可吸收18克的水分與22克的油脂，吸油力高達207大卡，高於其他品牌70%，不僅可以秒吸烤肉上的油膩，還連帶將多餘的烤肉醬、燒焦的部分一同吸附，減輕腸胃負擔，而且倍潔雅廚房紙巾擁有美國FDA與ISO22000二項食品級安全認證與PEFC全球最大環保林木認證，直接接觸食材也不用擔心將螢光劑等化學物質吃下肚。
除了吸油以外，也可以在備料與清洗食材後，讓倍潔雅廚房紙巾將水分或肉品上的血水吸乾，烤肉更事半功倍；吃完烤肉後要清洗油膩的夾子、烤網等器具，也能搭配倍潔雅廚房紙巾強力的吸油能力擦拭一遍，讓清潔整理更有效率！最後如果還想要來顆月餅、蛋黃酥做個應景的甜點收尾，也可以先放在倍潔雅廚房紙巾上靜置一段時間，會發現月餅表皮的油脂無所遁形！如此多用途的倍潔雅廚房紙巾每捲90張，相較同級產品多了50%的張數，尺寸也多了10%的面積，強韌耐磨不易破，大大減少更換的頻次。
更好康的是，自9/15到10/15，只要購買倍潔雅廚房紙巾2組並登錄發票，就可以抽市價5,680元的「日本麗克特 Air Oven Toaster氣炸烤箱」以及原燒500元商品卡等好禮！記得中秋烤肉採買，除了準備食材與烤肉用具，也要拎上幾包超多功能的倍潔雅廚房紙巾，不僅有機會把大獎帶回去，也能在中秋時節吃得盡興、用得安心。
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