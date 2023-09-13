iPhone 15電商預購懶人包！PChome訂閱「月付1644元」：明年換i16

iPhone 15新機將於後（15）日晚間8時在Apple官網開放預購、9月22日全台首賣，如果想透過網購賺回饋，《NOWnews》整理電商預購優惠懶人包，一文比較怎麼買最划算。
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去年推出業界首創「iPhone訂閱制」的PChome，主打5大服務特點：「0利率低月付額、免預繳免押金、專屬手機保險、方案到期很自由、年年換新機」，訂閱週期12個月，每月支付最低1644元，就能入手 iPhone 15。今年 iPhone 15「續訂閱方案」於9月22日上午9時開放，新訂閱方案也將於同日開跑。
另有3大預購攻略：星展PChome Prime聯名卡最高回饋上看28%、Pi 拍錢包綁玉山 Pi 拍錢包信用卡最高回饋4445 P幣、Pi 拍錢包綁慢點付享3% P幣回饋無上限。
🟡momo購物網
9月15日晚間8時同步官網開放預購iPhone 15全系列新機，舊機換新機刷指定信用卡，疊加最高回饋達2萬9100元。在momo買iPhone新機享銀行刷卡禮，momo卡友免登記享4% mo幣回饋無上限。
9月30日前刷指定信用卡單筆分期滿2萬5000元享優惠，包括星展銀行信用卡登記送2500元 mo幣、台新銀行登錄送刷卡金2500元；第一銀行信用卡登記回饋2000元刷卡金。
🟡Yahoo奇摩購物
即起至9月20日上午10時推出新機預約活動，完成登記享首波搶購資格，並有機會抽ONPRO 48W第四代氮化鎵超急速充電器（市價1099元）。
🟡蝦皮購物
疊加「4大購機攻略」，iPhone 15 Pro 128G最低入手價相當於3700元。
攻略1：即起至9月30日，每人享2張600元優惠券，新機預購期間加碼頁面限領1000元優惠券；即起至9月30日，站上限量1000元優惠券，新機預購期間加碼限量1200元優惠券。
攻略2：9月15日至9月25日指定信用卡購機最高回饋4500元。
攻略3：iPhone 14 Pro 128GB舊機回收最高回饋2萬7500元。
攻略4：配件下單享最高200元回饋，再抽星宇航空日本去程機票。
🟡樂天市場
iPhone 15系列於9月15日晚上8點開放預約，9月22日正式開賣。樂天市場愛買線上購物祭出買iPhone 15系列指定新機現賺2100元，包含領取優惠券現折100元及樂天點數5%回饋（上限2000點），加碼再送KOBO電子書200元優惠券。
神腦生活祭出Apple Watch S9領券後1萬3200元，因應iPhone 15系列全面更換USB-C接孔，推出手機充電配件加購6折起、氮化鎵PD快充頭349元加價購。另有舊機現貨出清，iPhone 14限量下殺2萬5888元，iPhone 12 Pro Max 256GB限量下殺2萬1640元，售完為止。