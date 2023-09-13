▲HPV「痛痛女孩」案衛福部再上訴原因曝　家屬、民團無法接受

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痛痛女孩父哽咽曝孩子狀況 勝訴後仍要面對再上訴首位痛痛女孩Bella，2019年一審勝訴，衛福部上訴，2020年行政法院廢棄原判決，發回更審，2023年6月再獲勝訴，至今仍在訴訟中；2022年，Nichole獲判一審勝訴，衛福部提起上訴，至今未有結果；另有Amber等3案於2023年8月再獲勝訴。
不過面對勝訴的消息，Amber爸爸表示，這僅是里程中的一小段而已，他認為未來衛福部一定還是會利用國家機器繼續上訴，未來仍舊要持續對抗這場戰爭，但是至少這場勝訴讓他們在這段路途中獲得了一絲陽光與希望。
痛痛女孩Amber在國中二年級時接種HPV疫苗，而後確診幼年型類風濕性關節炎。Amber爸爸哽咽提到，Amber每週都要吃滅殺除癌錠和止痛藥，造成她頭髮掉落、嘴巴破到吃不下飯，在學校因關節痛的關係沒辦法運動無法出席體育課，但又因為外表和正常人一樣，被同學質疑遭受霸凌。
Amber爸爸表示，在青春歲月中本來應該充滿歡樂、笑容，孩子卻只能默默承受這一切，不知道衛福部官員們能不能理解，懇求衛福部長官們聽見這些聲音，重視受害的孩子們，這些孩子有的自殘、臥軌試圖解脫這場噩夢，請停止上訴，留條生路，讓人民抱著應有的尊嚴，不要讓他們在噩夢中赤裸裸地走著。
台灣女人連線理事長黃淑英提到，衛福部一再以「以人口群體為研究基礎」的實證強調「HPV疫苗不會增加自體免疫疾病風險」，但醫學實證並非絕對，有罕見例外也常被推翻，現在這些案例無法說絕對與疫苗「無關」，應是「無法確定」，而且個案數也不算少。
因此，台灣女人連線、立法委員林淑芬，呼籲衛福部看見無辜的痛痛女孩及其家庭，本著疫苗害救濟制度「從寬認定」的精神，不要再上訴。
衛福部曝再上訴非針對個案 是與審議運作影響有關而衛福部疾管署專委張育綾也在記者會上給予回應。她表示，身為旁觀者對於家屬、個案生病的辛苦一定是能感同身受的，尤其是慢性長期的疾病更是很大的心理負擔，不過衛福部在建立制度上，必然是有一些規矩、原則才能運作，而結果未必能讓人滿意。
對於審查過程、醫學實證部分，張育綾專委說明，衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）都是一件一件個別受理審議個案，逐一調閱病歷審查，個案通常都是因不明原因，在時序上先有疫苗接種後發生一些狀況而成為審議個案，審查舉證上其實醫學實證是主要去看的部分，特別免疫相關或是不容易釐清病因的疾病。
至於許多人相當關心的上訴原因，張育綾專委表示，這幾件個案基本上都已進入訴訟，所以不會對訴訟案個別回應以避免影響司法，主要是因為法官在判決裡說的一些東西，其實會讓以後的審議很難運作，因此評估之後決定再上訴，衛福部並不是針對個案。
最後，張育綾專委提到，由於在審議還是希望維持一定的規則，結果不盡人意也沒辦法改變做法，因為這樣其實整個制度上要做較大的顛覆，可是未來要怎麼樣去認定因果關係就會顯得更困難，目前VCIP是參考WHO的因果關係認定規則，如果不能接受這樣的規則，那未來應該用什麼樣的規則，這個是還得再去考慮的。
不過對於衛福部上訴的原因，黃淑英理事長及林淑芬委員都表示無法接受。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59214
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