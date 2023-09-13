超思案爭議不斷　賴香伶：另一版本「大秘寶」！

近日超思案爭議不斷，進口雞蛋問題叢生，陳吉仲部長前（11）日公開稱進口雞蛋需通過防檢署防疫要求，能夠販售的都是安全、合格雞蛋，台農蛋品也稱巴西蛋沒問題，隔天此一說法即遭推翻，全面大翻盤。民眾黨桃園市立委參選人賴香伶質疑執政黨，「我們的政府，是否螺絲鬆了，還是這整起事件根本是另一個版本的大秘寶，其中是否存在充滿各種想像空間的貓膩？」
記者李春台／桃園報導
賴香伶指出，根據農業部資料，這批問題蛋品最晚於5月30日裝船，但上架販賣製造日期卻標示為9月5日，保存期限到10月5日，顯然已涉及違反食安法。台農蛋品昨日（12）正式發出聲明，公開承認這批巴西雞蛋是「誤標效期」，主動全面回收下架。
食藥署今日表示，全聯目前為市面上唯一販售通路，共上架2000盒，預估只可能回收600到900盒，其餘可能已讓消費者吃下肚。賴香伶呼籲相關主管機關應展現態度，具體作為，對於農業部與超思之間的爭議，展開調查，以彰顯公義，並對社會大眾交代。
賴香伶表示，雞蛋是大家生活中不可或缺的民生必需物資，期盼食藥署與地方衛生局配合之下持續稽查，將有問題的蛋品找出來，把關國人身體健康，食安問題零容忍，同時呼籲持續追蹤這批下架的相關問題蛋品流向，是否確實落實銷毀動作，務必杜絕讓這批問題蛋品流向加工業，黑心液蛋事件殷鑑不遠。