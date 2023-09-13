史上第一次！蘋果首銷「印度製iPhone 15」　與中國製同步販售

力挺蒲亭！金正恩：將與俄共同對抗帝國主義　俄將助北韓研發衛星

▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭進行睽違四年的面對面會談，期間金正恩強調發展與俄羅斯的關係是北韓政府首要目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭進行睽違四年的面對面會談，期間金正恩強調發展與俄羅斯的關係是北韓政府首要目標。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

北韓領導人金正恩睽違4年訪問俄羅斯，外媒報導指出金正恩在台灣時間13日中午12時左右，前往東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）並與在一旁等待的俄羅斯蒲亭（Vladimir Putin）握手打招呼。雙方會議期間，金正恩強調與俄羅斯的關係是北韓政府的首要目標，兩國將共同對抗帝國主義，而蒲亭則承諾會協助北韓建造衛星。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是蒲亭與金正恩自2019年之後，時隔4年再度同框。綜合《朝中社》、《俄衛社》等外媒報導，金正恩在抵達俄羅斯遠東地區後，便搭乘黑色座車前往於阿穆爾州的東方太空發射場，與蒲亭見面後雙邊也展開約莫一個小時的面對面會談。

會議期間，金正恩對蒲亭說維繫與俄羅斯的關係是北韓政府首要事務，並藉由翻譯告訴蒲亭，俄羅斯正在與西方進行一場神聖的戰爭以保護其主權和安全，「我們將永遠支持蒲亭總統和俄羅斯領導人的決定，我們將共同反對帝國主義。」

▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭進行睽違四年的面對面會談，期間金正恩強調發展與俄羅斯的關係是北韓政府首要目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩在會議期間告訴蒲亭，北韓會支持俄羅斯方的決定。（圖／美聯社／達志影像）
金正恩也表示，他認為此次會晤舉辦至關重要的時刻，非常感謝蒲亭總統的邀請，相信在會晤後兩國關係會再上一層樓，並再度強調北韓「支持俄羅斯方的決定」。

俄羅斯總統蒲亭在會議前也帶著金正恩參訪東方太空發射場，期間他被媒體詢問俄羅斯會否協助北韓建造衛星，蒲亭則點頭回答，「這就是我們此行目的」。

在一個小時的面對面會談結束後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫向俄羅斯國家電視台表示，俄羅斯與北韓的關係「只與兩個主權國家有關，不應引起第三國擔憂」；他強調，俄羅斯與北韓的合作是為了兩國人民的利益，而不是為了反對任何人，「事實是北韓是我們的近鄰，儘管受到外界批評指責，但我們仍會以利於俄羅斯且有利鄰國的方式與其發展關係」。

至於被問及俄羅斯同時「支持對北韓制裁」與「發展與北韓關係」是否彼此矛盾，克宮則表示，「俄羅斯確實會在聯合國、安理會維持自己的立場，但這不可能、不應該、也不會阻礙兩國進一步發展雙邊關係」。

佩斯科夫指出，俄羅斯與北韓的全面關係體現在本次會談之間的是，雙邊領導人的意見交流從軍事技術合作到涉及國家安全的交流都有。

金正恩外訪俄羅斯！搭乘神秘「綠皮防彈專車」　還有美酒佳人隨侍

妹妹也在！金與正再擔任「隨行秘書」　金正恩簽名時「緊貼」一旁

睽違4年！金正恩和蒲亭碰面了　2人久違同框「握手寒暄」

果真好朋友！北韓、俄羅斯共同證實　金正恩將訪海參崴與蒲亭會談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞