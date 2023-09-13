賴清德後援會長被指有黑底！昔住戶力挺張達錩 控民眾黨政治操作
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡指控，賴清德的「全國保全產業後援會」總會長張達錩，過去曾涉及恐嚇住戶，甚至毆打社區管委會成員。張達錩則在臉書秀出判決書，指當年廣三大時代委員會雙胞案，自己是其中一方雇用的擎天保全負責人，因出面協調被依《組織犯罪條例》栽贓移送，該案早已無罪定讞還他清白，承辦檢察官也被處分，民眾黨卻忙著政治操作，引用錯誤舊聞將保護者變成加害者。
記者顏幸如／台中報導
民進黨總統參選人賴清德的「全國保全產業後援會」2日在台中成立，由保全公會全國聯合會理事長張達錩擔任總會長。陳智菡昨日在臉書PO文表示，有位保全產業張姓負責人涉嫌恐嚇、毆打管委會幹部，不給生意就打，是否跟賴清德的信賴台灣之友會總會長「張達錩」是同一人？陳智菡並在電視談話性節目中，提出相關資料照片。
張達錩今（13）日凌晨貼出判決書畫面，指陳智菡臉書引用早期錯誤新聞，該案經法院判決無罪定讞。感慨政治干擾人民、選舉迫害居家，該社區1213户、住戶3千多人居住名聲受汚染、房價劇跌，民眾黨硬要扼殺人民生活權嗎？
下午張達錩在當年住戶、多位保全公會幹部陪同下公開說明，他表示2009年間台中市廣三大時代社區委員會鬧雙胞，兩方衝突不斷、影響住戶居住安全，其中一方的主委與擎天保全簽定合約，聘請保全公司管理。2010年原本協商敗訴一方應無條件退出，但敗訴一方不甘心，叫唆黑衣人驅趕、圍毆社區管理員、搗毀合法委員會的辦公設備，擎天保全出面協調，卻被依違反《組織犯罪條例》等罪栽贓移送，司法後來還他們清白，承辦檢察官也因此被處分，但當時以偏概全的新聞報導內容卻未獲平反。
張達錩說，民眾黨自稱白色力量主張居住正義，卻在網路搜索一下錯誤的舊聞，就忙著政治操作，想將保護者變成加害者，以政治手段迫害平民百姓的居住安寧，果真是選舉至上。