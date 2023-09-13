長照家庭免當雇主、縮短移工等待期 勞動部擬重啟外展看護服務
衛福部研擬3大族群免評巴氏量表，讓家庭看護移工申請門檻再放寬，民團擔憂外籍看護會選擇輕症、環境好的工作，最需要照顧的重症案主反而無法得到照顧，以及聘僱後的後續管理訓練問題。對此，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今（13）日表示，正評估重啟「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，民眾不用當雇主、負擔太多責任，只要購買服務即可，目前已與相關團體洽談中。
記者李琦瑋／台北報導
蔡孟良指出，勞動部過去曾試辦「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，由居服單位引進外籍看護，與台籍的照服員組成居家服務團隊，對家庭提供服務，外籍看護有任何問題，會由該團隊與家庭溝通，成為外籍看護的後盾，且移工是由居服單位申請引進，人力早就備在那裡，當民眾有需求，只要一通電話，人就會到，不用再等待引進移工的時間。
蔡孟良提到，早期對於移工引進較保守，擔憂衝擊本國看護工就業，所以限制很多服務與對象，造成居服單位派人出去，無法在同一路線，連貫安排上、下午工作，得翻山越嶺提供服務，交通成本高，居服單位虧錢退場，試辦計畫也跟著失敗收場，如今，發展署會檢討這些因素，就目前長照制度，評估服務量能是否達到經濟規模，推出第二階段試辦計畫。
蔡孟良指出，並非每個家庭都需要長期、全日照顧型的看護，且移工申請有等待期，還要供吃供住、負擔管理責任，很多雇主只想購買服務，不想負擔這麼多責任，就很適合使用這種外展看護計畫。
媒體詢問，是否會評估輕症案主綁定外展看護計畫，重症案主才使用外籍看護，讓人力分流？蔡孟良說，服務涵蓋希望更全面，長短期需求都能囊括，且這兩種制度有利有弊，他認為，應該讓民眾自行選擇，不要限制比較好，並透露，已經有跟一些團體在談，試辦計畫的上路時間可樂觀期待。