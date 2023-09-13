AirPods Pro也改USB-C！9/22上市 新款充電盒能「兼職行動電源」
蘋果發表會順利結束，除了眾所矚目的iPhone 15系列、Apple Watch 9之外，其他周邊商品也有些許改變！在果粉日常生活中，也是必備用品的 AirPods Pro 同樣有改版，新版的充電盒也將變為 USB-C充電口，更多了超狂的新功能，可以「兼職行動電源」。
記者潘毅/綜合報導
官網介紹中指出，AirPods Pro (第 2代) 之後將搭配 MagSafe 充電盒 (USB-C)，售價同樣為新台幣7,980元，充電一次即可享最長達 6 小時的聆聽時間；搭配 MagSafe 充電盒使用的聆聽時間，最長可達 30 小時。MagSafe 充電盒可使用 Apple Watch 充電器或 MagSafe 充電器充電，也可以使用 USB-C 連接器或 Qi 認證的充電器為其充電。
此外，AirPods Pro新一代的 USB-C 充電盒竟還兼職成為「行動電源」，除了幫 AirPods Pro 自己充電，還能為 Mac、iPad、AirPods 以及 iPhone 15 等系列產品充電。使用者也能用 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 反向替 AirPods Pro充電。這實用功能預計也將被使用者廣泛利用。